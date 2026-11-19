Hình ảnh vệ tinh chụp một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân tại Yongbyon, Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

“Hoạt động xây dựng phần mở rộng mới cho cơ sở làm giàu uranium ban đầu tại Yongbyon bắt đầu từ giữa tháng 9-2026. Đến cuối tháng 10-2026, phần mở rộng mới đã hoàn thiện về mặt bên ngoài”, ông Grossi phát biểu tại Hội nghị thường niên của IAEA gồm 35 quốc gia thành viên.

IAEA cho hay Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử hạt nhân và dường như vẫn đang tiếp tục sản xuất cả hai loại vật liệu có thể dùng để chế tạo lõi vũ khí hạt nhân, gồm uranium làm giàu ở mức độ cao và plutonium.

Tổng Giám đốc Grossi cho biết việc tiếp tục mở rộng chương trình làm giàu uranium của Triều Tiên vẫn là “mối quan ngại sâu sắc”, theo Hãng tin AFP.

Theo ông Grossi, IAEA cũng ghi nhận các dấu hiệu cho thấy lò phản ứng hạt nhân công suất 5 megawatt tại Yongbyon, nơi Triều Tiên dùng để sản xuất plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng, nhiều khả năng vẫn đang hoạt động và hiện ở chu kỳ chiếu xạ thứ bảy.

Sau chu kỳ này, nhiên liệu đã qua sử dụng sẽ được đưa ra khỏi lò để tái xử lý.

Ngoài ra, một lò phản ứng nước nhẹ khác tại Yongbyon cũng đã đi vào hoạt động kể từ tháng 4 năm nay.

Hội nghị thường niên của IAEA nhiều lần thông qua các nghị quyết cảnh báo về những nguy cơ từ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Từ năm 2009, các thanh sát viên của IAEA không thể tiếp cận Triều Tiên. Cơ quan giám sát hạt nhân này phải dựa vào hình ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin mở để theo dõi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hiện Triều Tiên chưa bình luận về cáo buộc của IAEA.