Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Ukraine hạn chế truyền thông đưa tin về hậu quả các cuộc tập kích của Nga

Theo Hãng tin AFP, ngày 28-11, Ukraine thông báo sẽ hạn chế các cơ quan truyền thông đăng tải thông tin chi tiết về tác động của các cuộc tấn công từ Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Ukraine, trong bối cảnh Matxcơva gia tăng tập kích trước mùa đông.

Sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành, yêu cầu Chính phủ Ukraine "khẩn trương triển khai các biện pháp cấm truyền thông đưa tin về hậu quả của việc phá hủy các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như thời gian khôi phục các cơ sở này".

Ukraine trước nay thường kêu gọi các cơ quan truyền thông không công bố thông tin về mức độ thiệt hại hoặc vị trí các mục tiêu bị Nga tấn công, với lý do những thông tin này có thể giúp quân đội Matxcơva xác định mục tiêu cho các đợt tập kích tiếp theo.

Ukraine tấn công 3 cơ sở dầu mỏ của Nga

Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-11, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Rostov cùng hai cơ sở dầu mỏ khác ở vùng Samara và Bashkortostan.

Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk bị tấn công lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày qua.

Họ cho biết lực lượng Ukraine cũng tập kích LPDS Samara - trung tâm vận chuyển, lưu trữ và pha trộn dầu thô tại vùng Samara; cùng LPDS Nurlino - trạm bơm và điều phối đường ống dẫn dầu ở vùng Bashkortostan.

Động đất cùng nhiều dư chấn làm rung chuyển Los Angeles, Mỹ

Một ống khói bị đổ sập sau trận động đất xảy ra tại Manhattan Beach, bang California (Mỹ) ngày 28-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, một trận động đất mạnh 5 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía nam bang California (Mỹ) vào ngày 28-11, làm rung chuyển cửa kính tại khu vực Los Angeles và buộc một máy bay chở khách phải hủy hạ cánh xuống sân bay thành phố.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết người dân cảm nhận được rung chấn tại khu vực gần Manhattan Beach, thành phố nằm gần Los Angeles. Sau đó, một số dư chấn tiếp tục xảy ra.

Văn phòng Dịch vụ khẩn cấp của Thống đốc California cho biết trên Facebook rằng cơ quan này "đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để đánh giá tác động của trận động đất".

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc bị từ chối nhập cảnh Costa Rica

Ngày 28-12, bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đã đến thủ đô Mexico City, sau khi Costa Rica từ chối cho bà nhập cảnh. Động thái này vấp phải sự quan ngại từ Liên hợp quốc, nhưng lại được Mỹ hoan nghênh, theo Hãng tin Reuters.

Tại Mexico City, bà Albanese thách thức ông Rodrigo Chaves - cựu Tổng thống Costa Rica và hiện là Bộ trưởng Tài chính - đưa ra bằng chứng, sau khi ông cáo buộc bà có liên hệ với các hành đông khủng bố.

Bà Albanese, công dân Ý, đã đến Costa Rica hôm 26-11 để nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Costa Rica. Tuy nhiên, theo Liên hợp quốc, bà bị từ chối nhập cảnh tại sân bay với lý do "an ninh quốc gia".

Cướp biển Somalia chiếm tàu UAE ngoài khơi Yemen

Ngày 28-11, các quan chức an ninh cho biết cướp biển Somalia đã đột nhập và chiếm quyền kiểm soát một tàu biển đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngoài khơi Yemen trong thời gian ngắn, sau khi cải trang thành ngư dân và trà trộn vào cộng đồng người Somalia tại Yemen.

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết những kẻ tấn công đã lên một tàu chở hàng cách cảng Balhaf của Yemen khoảng 120km về phía tây nam.

Sau đó, cơ quan này cập nhật nhóm cướp biển đã "rời khỏi con tàu", song không giải thích lý do. Con tàu được cho là mang tên MV Marsa Virgo, thuộc sở hữu của Công ty Marsa Ocean Shipping có trụ sở tại UAE và hoạt động dưới cờ Panama.

Paris chia tay vé tàu điện ngầm bằng giấy sau gần 130 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau 126 năm gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân và du khách, tấm vé tàu điện ngầm bằng giấy của Paris sắp chính thức trở thành một phần của quá khứ.

Kể từ ngày 15-12 tới, loại vé từng là biểu tượng quen thuộc của giao thông công cộng tại thủ đô nước Pháp sẽ không còn giá trị sử dụng, nhường chỗ hoàn toàn cho thẻ điện tử và vé tích hợp trên điện thoại thông minh.

Ra đời cùng với hệ thống tàu điện ngầm Paris vào năm 1900, tấm vé nhỏ dài 6,5 cm, rộng 3 cm đã chứng kiến hơn một thế kỷ đổi thay của thủ đô nước Pháp. Qua các thời kỳ, tấm vé cũng nhiều lần thay đổi màu sắc, từ nâu, vàng, xanh lá cây, tím đến trắng.

Bão tuyết Ảnh chụp từ trên cao cho thấy khu vực gần Temoaya, Mexico, sau trận bão tuyết ngày 28-11-2026 - Ảnh: AFP