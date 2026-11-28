Mỹ nổ súng vào tàu thương mại vượt vòng phong tỏa Iran

Khoảnh khắc quân đội Mỹ nổ súng tấn công tàu thương mại tại vịnh Oman, theo video do CENTCOM công bố ngày 27-11 - Ảnh: X/@CENTCOM

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã vô hiệu hóa một tàu thương mại đang tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ đối với Iran.

Cụ thể ngày 26-11, máy bay quân sự Mỹ đã tấn công tàu Pacific Archer treo cờ Palau tại vịnh Oman, sau khi con tàu rời cảng Bandar Abbas của Iran.

Vụ tấn công khiến hệ thống động lực của con tàu bị vô hiệu hóa, song không gây thương vong cho thủy thủ đoàn.

Trong khi đó ông Mohammad Mokhber - cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei - tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời quyết tâm phá vỡ vòng phong tỏa của Mỹ.

Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani cũng khẳng định các hoạt động phá vỡ vòng phong tỏa đang được triển khai, với các cảng của Iran vẫn hoạt động và công tác hộ tống tàu thuyền vẫn được duy trì.

Hamas cáo buộc Israel mưu sát con trai thủ lĩnh

Người thân đau buồn bên cạnh thi thể một nạn nhân trong vụ không kích của Israel khiến sáu người Palestine thiệt mạng, tại Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza ngày 26-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 27-11, phong trào Hamas cáo buộc Israel đã tìm cách sát hại con trai út của người đứng đầu Cơ quan Chính trị Hamas Khalil al-Hayya trong một cuộc tấn công tại Dải Gaza.

Một nguồn tin an ninh tại Gaza cho biết ông Izzeldeen al-Hayya (29 tuổi) cùng gia đình và gia đình người anh quá cố Azzam đã sống sót sau cuộc tấn công nhằm vào một căn hộ ở phía tây thành phố Gaza vào rạng sáng cùng ngày.

Hamas đã lên án vụ tấn công, trong khi quân đội Israel cho biết đang xem xét vụ việc.

Trước đó, bốn người con trai của ông Khalil al-Hayya đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Ukraine lần đầu dùng vũ khí laser bắn hạ drone phản lực Nga

Ngày 27-11, Brave1 - tổ chức phát triển công nghệ quốc phòng được Chính phủ Ukraine hậu thuẫn - xác nhận nước này lần đầu tiên sử dụng vũ khí laser để bắn hạ máy bay không người lái (drone) chạy bằng động cơ phản lực của Nga.

Theo ông Serhiy Beskrestnov - cố vấn của Tổng thống Ukraine, hệ thống vũ khí laser mang tên Blysk - do Công ty Carmine Sky phát triển - đã bắn hạ drone Geran của Nga trong quá trình bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Dù vậy, Brave1 lưu ý công nghệ phòng không bằng laser vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa sẵn sàng triển khai trên quy mô lớn.

Hiện có ít nhất bảy nhóm tại Ukraine đang nghiên cứu phát triển vũ khí laser.

Trong những tháng gần đây, Nga tăng cường sử dụng drone phản lực, vốn có tốc độ nhanh hơn và khó bị đánh chặn hơn các mẫu drone trước đây.

Dù được nghiên cứu từ những năm 1970, vũ khí laser mới chỉ được đưa vào sử dụng tại một số ít quốc gia và hiếm khi đánh chặn thành công mục tiêu trên không trong thực chiến.

Drone phản lực của Nga bị hệ thống vũ khí laser Blysk của Ukraine nhắm mục tiêu - Ảnh: FACEBOOK/Serhii Beskrestnov

Đức thông qua ngân sách 2027, tăng mạnh chi tiêu quân sự

Hạ viện Đức ngày 27-11 đã thông qua kế hoạch ngân sách năm 2027 trị giá 556 tỉ euro (610 tỉ USD), trong đó tăng mạnh chi tiêu cho quân sự và cơ sở hạ tầng.

Theo kế hoạch, tổng mức vay nợ mới của Chính phủ Đức - bao gồm các quỹ đặc biệt - dự kiến lên tới 210 tỉ euro, mức cao thứ hai kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Bất chấp những chỉ trích từ phe đối lập về mức vay nợ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định nước này cần tiếp tục tăng cường năng lực quân sự nhằm răn đe Nga và bảo vệ các đồng minh NATO.

Kế hoạch ngân sách dự kiến được chuyển lên Thượng viện Đức để rà soát lần cuối vào ngày 19-12.

OpenAI kiện ngược Apple đánh cắp bí mật thương mại

Theo Hãng tin Reuters ngày 27-11, OpenAI đã nộp đơn phản tố lên tòa án liên bang tại bang California (Mỹ), cáo buộc Apple đánh cắp bí mật thương mại và gây sức ép nhằm ngăn các nhà cung ứng phần cứng hợp tác với OpenAI.

OpenAI cho rằng Apple đã tiếp cận thông tin mật về thiết bị mới và lộ trình phát triển các sản phẩm phần cứng của công ty thông qua việc tuyển dụng lại một nhân viên từng làm việc tại OpenAI trong sáu tháng.

Công ty mẹ của ChatGPT cũng cáo buộc Apple tiếp tục truy cập thiết bị và tài khoản cá nhân của các cựu nhân viên sau khi họ nghỉ việc, nhằm theo dõi và ngăn cản nhân sự chuyển sang làm việc cho các đối thủ cạnh tranh.

Theo OpenAI, đến nay đã có 400 nhân viên Apple chuyển sang làm việc cho công ty này.

Động thái trên diễn ra sau khi Apple kiện OpenAI và hai cựu nhân viên hồi tháng 7, cáo buộc họ chiếm đoạt bí mật thương mại để phục vụ việc phát triển các thiết bị điện tử tiêu dùng. OpenAI đã bác bỏ những cáo buộc này.

Sóng dữ ở California Sóng lớn tràn qua đê chắn sóng tại thành phố Pacifica, bang California, Mỹ, ngày 25-11, khi triều cường đặc biệt cao ảnh hưởng đến toàn bộ bờ biển bang này - Ảnh: AP