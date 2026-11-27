Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Majid Mousavi - Ảnh: MEHR

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-11, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Majid Mousavi cảnh báo đối phương nên chuẩn bị đối mặt với các hành động của Tehran cả trên không lẫn trên biển.

Ông Mousavi khẳng định Iran kiên quyết phá thế phong tỏa, ám chỉ lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt đối với các cảng của nước này.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết lực lượng này đã bắn cảnh cáo một tiêm kích F-16 của Mỹ, sau khi máy bay áp sát không phận Iran ở vùng biển phía đông nam đảo Hengam.

Theo IRGC, chiếc F-16 đang hộ tống và yểm trợ trên không cho các tàu thuyền trong khu vực. Lực lượng này nói phát bắn cảnh cáo từ một hệ thống phòng không mới đã buộc máy bay đổi hướng, rời xa không phận Iran.

IRGC cũng tuyên bố mọi hành vi né tránh quy định kiểm soát giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz đều "không thể chấp nhận được", đồng thời cảnh báo các bên và lực lượng quân sự hỗ trợ họ có thể chịu tổn thất nặng nề hơn nếu tiếp tục vi phạm.

Hiện Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trả lời Hãng thông tấn Tasnim cùng ngày, Đô đốc Iran Habibollah Sayyari cho biết 2 năm xung đột vừa qua đã giúp Iran nhận thức rõ rằng việc tăng cường năng lực phòng không là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Sayyari, Iran đã phát triển các hệ thống phòng không mới và những hệ thống này đã được sử dụng để gây ra thiệt hại nặng nề cho đối phương. Ông cảnh báo: "Trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công, Mỹ sẽ được chứng kiến hiệu quả và năng lực của các hệ thống này".

Theo Hãng tin Mehr, phía Iran tuyên bố đã bắn hạ 78 máy bay không người lái (drone) của Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát hồi đầu năm.

Riêng với dòng "Thần Chết" MQ-9 Reaper, báo Washington Post cho biết Mỹ đã mất ít nhất 45 chiếc trong cuộc chiến. Chi phí sản xuất mỗi chiếc có thể lên tới 50 triệu USD.