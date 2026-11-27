Ông Mohammad Marandi, người từng làm cố vấn trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan - Ảnh: MEHR NEWS

Theo Đài Fox News, ông Mohammad Marandi, người từng làm cố vấn trong các cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan, cho rằng các lực lượng Ukraine đang hoạt động khắp Trung Đông, bao gồm miền bắc Iraq và Syria.

“Dư luận tại Iran tin rằng vụ tấn công vào Kuwait là một chiến dịch cờ giả, nhiều khả năng do chính quyền Ukraine thực hiện, bởi các đặc vụ của họ hiện diện khắp khu vực, bao gồm miền bắc Iraq và Syria. Ukraine muốn chứng tỏ tiềm lực của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump” - ông Marandi viết trên mạng xã hội X.

Tuyên bố này cũng được Hãng thông tấn Fars (có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) dẫn lại.

Trong khi đó, Đại sứ quán Iran tại Ý cảnh báo về các chiến dịch cờ giả nhằm mở rộng xung đột tại Vịnh Ba Tư và lôi kéo châu Âu vào cuộc khủng hoảng.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Chiến dịch cờ giả (false flag operation) là hành động cố tình dàn dựng để khiến người khác tin rằng một bên khác là thủ phạm.

Vụ tấn công bằng drone tại Kuwait ngày 26-11 khiến hai công nhân người Ý thiệt mạng, đánh dấu cuộc không kích gây chết người đầu tiên tại nước này trong nhiều tháng qua. Giới chức Kuwait và Ý quy trách nhiệm cho Iran.

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết các mảnh vỡ rơi xuống từ quá trình đánh chặn drone Iran đã đánh trúng một cơ sở quân sự, ban đầu làm bị thương bốn người. Hai công dân Ý sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Một công dân Kuwait và một công dân Pakistan cũng bị thương và đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Bộ Quốc phòng Kuwait không tiết lộ vị trí chính xác của cơ sở quân sự này.

Bộ Ngoại giao Ý xác nhận hai người thiệt mạng đều làm việc cho Rheinmetall Italia, doanh nghiệp quốc phòng của Đức có chi nhánh tại Ý.

“Một vụ nổ do cuộc tấn công bằng drone gây ra đã xảy ra tại địa điểm nơi hai kỹ thuật viên người Ý thuộc Công ty Rheinmetall Italia đang làm việc” - Bộ Ngoại giao Ý nêu rõ trong thông cáo.

Hãng thông tấn ANSA của Ý đưa tin hai nạn nhân được xác định là ông Antonio Saccoccio (65 tuổi, quê ở TP Formia, Ý) và ông Emanuele Lo Russo (36 tuổi, quê ở thủ đô Rome).

Tehran tiếp tục bác bỏ trách nhiệm trong vụ tấn công, dù giới chức Kuwait và Ý quy trách nhiệm cho Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngay sau đó kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Kuwait và Ý tiến hành điều tra chung để làm rõ sự việc.

Ông Araghchi gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Ý về sự mất mát này, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với gia đình các nạn nhân.