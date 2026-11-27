Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) ngày 25-11 - Ảnh: NATO

Theo tờ Kyiv Independent, trong tuyên bố chung công bố ngày 25-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhấn mạnh Nga cần tránh mọi hành động, dù cố ý hay vô tình, khiến cuộc chiến tại Ukraine lan rộng.

Tuy nhiên, vài giờ sau, ông Trump đăng tải nội dung tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social với một thay đổi gây chú ý.

Thay vì chỉ yêu cầu Nga kiềm chế, phiên bản của ông Trump đề cập cả Nga và Ukraine, kêu gọi hai bên tránh những hành động có thể khiến chiến tranh mở rộng.

"Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thảo luận về việc Nga và Ukraine cần tránh mọi hành động có thể khiến chiến tranh lan rộng, dù cố ý hay vô tình, đồng thời nhấn mạnh phải sớm chấm dứt cuộc chiến bằng một giải pháp hòa bình” - ông Trump đăng trên Truth Social.

Một quan chức NATO (không tiết lộ danh tính) nói với tờ Politico rằng hai bên đã thống nhất nội dung tuyên bố ban đầu. Điều này cho thấy ông Trump dường như đã tự thay đổi câu chữ sau cuộc gặp.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ông Trump và ông Rutte gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ ở bang Florida ngày 25-11. Hai bên thảo luận về cuộc chiến Nga - Ukraine và xung đột tại Iran. Tuyên bố chung không nêu cụ thể nội dung hai nhà lãnh đạo trao đổi về Iran.

Trong một bài đăng khác ngày 26-11, ông Trump cho biết đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin "rút lại mọi hành động gây hấn quân sự" nhằm vào châu Âu.

Động thái của ông Trump diễn ra khi các nước châu Âu ngày càng lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể lan sang những khu vực khác.

Trước đó, ngày 23-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đã đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Benghazi (Libya).