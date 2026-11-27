Nga và Ukraine trao đổi thi thể gần 300 binh sĩ tử trận - Ảnh: AFP

Theo báo Kyiv Independent, ngày 26-11, Ukraine thông báo nước này và Nga vừa tiến hành một đợt trao đổi thi thể binh sĩ thiệt mạng, trong đó Matxcơva bàn giao 250 thi thể cho Kiev và nhận lại hài cốt của 22 quân nhân Nga. Nghị sĩ Nga Shamsail Saraliyev cũng xác nhận đợt trao đổi này.

Giới chức Ukraine cho biết toàn bộ 250 thi thể được hồi hương đều thuộc lực lượng quân đội nước này. Các điều tra viên thực thi pháp luật và chuyên gia pháp y Ukraine sẽ tiến hành thủ tục cần thiết để giám định danh tính từng người.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận việc tiếp nhận 250 hài cốt là kết quả phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng, gồm Trụ sở Điều phối xử lý tù binh chiến tranh, SBU, Lực lượng Vũ trang, Bộ Nội vụ, Văn phòng Thanh tra nhân quyền và Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước.

Trong khi đó, việc trao trả 22 thi thể binh sĩ Nga được thực hiện với sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn nên công tác tìm kiếm và đưa thi thể binh sĩ tử trận về nước gặp không ít khó khăn. Trước đó, Ukraine và Nga thực hiện đợt trao đổi thi thể gần nhất vào cuối tháng 10.

Theo báo Moscow Times, nỗ lực mới nhất diễn ra ngay sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hồi đầu tháng này, nhằm khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Sau cuộc gặp, cả hai bên đều công bố kế hoạch trao đổi tù binh quy mô lớn.

Phát biểu với báo giới ngày 26-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cơ quan an ninh của Nga và Ukraine đang làm việc thông qua các bên trung gian để hoàn tất danh sách cho những đợt trao đổi tù binh sắp tới. Ông Peskov hy vọng công tác chuẩn bị cho đợt trao đổi quy mô lớn này sẽ sớm hoàn tất, song từ chối tiết lộ thêm chi tiết.