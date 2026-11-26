Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Nga cáo buộc Ukraine tìm cách mở rộng chiến sự

Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-11, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tìm cách kéo chiến sự sang Địa Trung Hải và biển Baltic sau hai vụ tập kích liên tiếp nhằm vào tàu Nga và tàu có liên hệ với quân đội Nga. Matxcơva gọi đây là những hành động "rất nguy hiểm".

Trước đó, ngày 22-11, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (drone) tấn công một tàu chở hàng có liên hệ với quân đội Nga tại vịnh Phần Lan. Một ngày sau, Ukraine dùng xuồng không người lái đánh chìm một tàu hộ vệ Nga tại cảng ở Libya.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định các vụ tập kích cho thấy Kiev đang tìm cách mở rộng phạm vi xung đột. Ông gọi các vụ tập kích tại Địa Trung Hải và biển Baltic là hành động "khủng bố".

"Điều này không thể không khiến các quốc gia ven biển lo ngại, và rất có thể cả NATO cũng vậy", ông Peskov nói với báo giới.

Theo Hãng tin TASS, cũng trong ngày 26-11, ông Dmitry Peskov cho rằng việc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen yêu cầu Nga chấp thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng khiến Matxcơva thêm hoài nghi về vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trong tiến trình hòa bình tại Ukraine.

"Điều này một lần nữa củng cố mối lo ngại chính đáng của chúng tôi về việc liệu phía châu Âu có thể giữ lập trường xây dựng và góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình hay không", ông nói.

Ông Peskov gọi yêu cầu trên là "tối hậu thư" và cho rằng cách tiếp cận này khiến EU khó đảm nhận vai trò trung gian hoặc tham gia đàm phán. "Nga không nợ ai điều gì. Nga phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", ông tuyên bố.

Đặc phái viên Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang

Trong cuộc phỏng vấn chương trình podcast MD Meets, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner mô tả xung đột ở Ukraine là một "cuộc chiến ủy nhiệm", trong đó châu Âu tài trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev đối đầu với Nga. Ông cảnh báo chỉ vài tính toán sai lầm cũng có thể khiến xung đột leo thang nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo ông Kushner, tương lai các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất trên bàn đàm phán.

Sau nhiều giờ làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đại diện của Matxcơva, ông Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff nhận thấy bất đồng vẫn chưa được tháo gỡ.

Ông Kushner cũng chỉ trích điều mà ông cho là sự thiếu nhất quán trong chính sách của châu Âu khi vừa hỗ trợ Ukraine, vừa tiếp tục chi những khoản tiền lớn để mua năng lượng từ Nga.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner - Ảnh: TASS

Hạ viện Nga đã thông qua dự thảo ngân sách giai đoạn 2027-2029, với khoản chi quốc phòng vào khoảng 606 tỉ USD. Trong đó, Matxcơva dành khoảng 35%, tức 209 tỉ USD riêng cho năm 2027.

Theo Washington Post, đây là mức chi quân sự cao nhất của Nga từ sau Chiến tranh Lạnh, chiếm hơn 1/3 tổng chi ngân sách dự kiến cho năm 2027.

Trong khi đó, các nước EU sẽ nhóm họp tại Brussels trong hai ngày 26 và 27-11 để bàn đề xuất cho Ukraine vay 45 tỉ euro (49 tỉ USD) trong năm 2027.

Tuy nhiên các nước thành viên vẫn bất đồng về việc tham gia khoản vay. Ngày 26-11, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết nước này chỉ ủng hộ phần vốn dành cho viện trợ phi quân sự.

Vòng đàm phán mới có thể diễn ra trước Giáng sinh

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov dự báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra trước Giáng sinh, với sự tham gia của Mỹ và châu Âu.

Phát biểu tại sự kiện "Đối thoại vì Thống nhất", ông Budanov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm nêu quan điểm về khả năng mời đại diện châu Âu tham gia đàm phán trực tiếp.

Ông Budanov nhấn mạnh nội dung thảo luận mới là vấn đề quan trọng, đồng thời khẳng định các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán hòa bình không thay đổi, gồm ngừng bắn, xây dựng cấu trúc an ninh và trao đổi tù nhân.

Riêng về trao đổi tù binh, Hãng tin RBC ngày 26-11 dẫn lời đặc phái viên Jared Kushner cho biết Nga và Ukraine dự kiến tiến hành một đợt trao đổi trước cuối năm. Ông nói đây sẽ là đợt trao đổi lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong lúc các bên bàn về vòng đàm phán mới, trên thực địa, chiến sự vẫn tiếp diễn. Theo Reuters, Nga đã tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo trong đêm 25 rạng sáng 26-11.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết tên lửa đánh trúng một trung tâm thương mại và hai tòa nhà ở bờ đông sông Dnipro, khiến 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cũng tuyên bố đã đánh trúng hai cơ sở ở Kiev có liên quan đến việc sản xuất, lắp ráp và lưu trữ drone.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một căn cứ không quân ở vùng Nizhny Novgorod của Nga, làm hư hại 5 máy bay quân sự.