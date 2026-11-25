Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Tass, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga đã nhiều lần lên tiếng về lập trường này ở các cấp khác nhau.

“Việc triển khai bất kỳ lực lượng nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là điều hoàn toàn không thể dung thứ và không thể chấp nhận đối với Nga. Lập trường này đã nhiều lần được tuyên bố ở các cấp khác nhau, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin”, ông Peskov cho biết.

Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo bất kỳ binh sĩ phương Tây nào được triển khai đến Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga.

“Điều rất đáng tiếc là các thủ đô châu Âu và Brussels đã nhiều lần đưa ra tuyên bố về kế hoạch triển khai lực lượng quân sự. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: đây là điều Matxcơva hoàn toàn không thể chấp nhận”, ông Peskov nói thêm.

Tuyên bố trên của Điện Kremlin được đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 24-11 đã đề xuất việc triển khai một “lực lượng mang tính biểu tượng của phương Tây tại Ukraine”.

Theo ông Johnson, việc triển khai một lực lượng biểu tượng của phương Tây tại Ukraine, thuộc Liên minh các nước sẵn sàng, sẽ gửi đi thông điệp rằng: Chính người Ukraine mới có quyền quyết định họ mời quốc gia nào đưa binh sĩ đến Ukraine.

Sau phát biểu của ông Johnson, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích cựu lãnh đạo Anh trên ứng dụng Telegram, đồng thời cảnh báo rằng đề xuất đưa quân tới Ukraine này hoàn toàn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).