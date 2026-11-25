Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Chia sẻ với Hãng thông tấn TASS ngày 24-11, ông Peskov cho biết các nước châu Âu đang kiên quyết đề xuất tổ chức đàm phán về Ukraine theo khuôn khổ bốn bên tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE).

Tuy nhiên, Nga vẫn chưa hiểu rõ sự tham gia của châu Âu sẽ tạo ra giá trị gia tăng nào cho tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.

“Chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu sự tham gia của châu Âu sẽ mang lại giá trị gia tăng gì, hay có thể đóng góp thêm điều gì cho nỗ lực thúc đẩy hòa bình” - ông Peskov nói.

Liên quan tiến trình đàm phán, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện chưa có ngày cụ thể cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo tại Abu Dhabi. Dù vậy, các bên đều nhận thức được sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại.

“Có sự đồng thuận rằng các cuộc đàm phán này cần được tiếp tục” - ông Peskov nhấn mạnh.

Về những cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo các nước Nga, Mỹ và Trung Quốc vừa qua, ông Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã báo cáo với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga về kết quả hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, ông cho biết tại cuộc gặp ba bên ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Putin không chuyển cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay Tổng thống Mỹ Donald Trump bất kỳ tài liệu nào chứa các đề xuất về giải pháp cho xung đột Ukraine và những bảo đảm an ninh.

Phía Nga gần đây xác nhận đã sử dụng các kênh ngoại giao để mời một số đại diện châu Âu đến thủ đô Matxcơva để làm rõ lập trường về giải quyết xung đột Ukraine, cũng như các thỏa thuận an ninh trong tương lai của lục địa này.

Theo Đài RT, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho ngày 23-11 xác nhận đã nhận được lời mời từ Nga, nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có đến Matxcơva hay không.

EC tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên là khuôn khổ đàm phán đa phương, và việc này chỉ có thể diễn ra khi có lệnh ngừng bắn.