Từ trái sang: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: BUSINESS INSIDER

Sáng 25-11, Hãng tin AFP tường thuật: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cho biết ông sẵn sàng đi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Matxcơva của Nga với tư cách "người bảo đảm an ninh cho ông ấy", nhằm tiến hành đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 5 năm qua.

Nhà lãnh đạo Belarus đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Le Point của Pháp.

Ông Lukashenko, lãnh đạo Belarus từ năm 1994, đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, nhưng phủ nhận kế hoạch trực tiếp tham gia cuộc chiến.

Belarus hiện có quan hệ thân thiết với Matxcơva, đồng thời là nơi Nga triển khai một số vũ khí hạt nhân.

Trong phần nội dung phỏng vấn được công bố trước và dự kiến đăng tải đầy đủ vào ngày 25-11, ông Lukashenko nói: "Tôi và ông Zelensky có thể cùng lên máy bay và bay đến Matxcơva. Chỉ hai chúng tôi, với việc tôi bảo đảm an ninh cho ông ấy và mọi thứ khác".

"Nếu ông ấy không chấp nhận, cứ để ông ấy tiếp tục cuộc chiến, tự mình ra tiền tuyến, cầm khẩu Kalashnikov mà chiến đấu. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và cần phải chấm dứt" - ông nói thêm.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã cảnh báo Belarus không để bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc chiến, đồng thời lưu ý rằng Nga đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào miền bắc Ukraine. Kiev cũng tuyên bố đã phát hiện những hoạt động chuẩn bị quân sự ở phía Belarus dọc biên giới hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đánh tiếng mời Tổng thống Zelensky đến thủ đô Matxcơva để đàm phán. Tuy nhiên phía Ukraine đã từ chối.

Trên Đài Deutsche Welle của Đức hôm 19-11, Tổng thống Zelensky khẳng định các nhà lãnh đạo châu Âu cũng chắc chắn sẽ không tới thủ đô Matxcơva để đàm phán hòa bình với ông Putin, sau lời mời từ nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Zelensky cho rằng động thái như vậy của châu Âu sẽ là sai lầm. "Sẽ tốt hơn khi các bên gặp nhau ở một nơi nào đó trung lập. Điều đó cho thấy mọi người đều muốn chấm dứt xung đột" - ông Zelensky giải thích.