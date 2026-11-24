Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tối 23-11 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine trên thực tế đã là một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dù chưa chính thức gia nhập liên minh này.

NATO lại nồng ấm với Ukraine

Tuyên bố trong phát biểu định kỳ hằng đêm, ông Zelensky đánh giá cao sự ủng hộ mà NATO dành cho Kiev tại phiên họp của Hội đồng Nghị viện NATO diễn ra cùng ngày.

Tổng thống Ukraine tự tin khẳng định: "Chúng tôi trên thực tế đã là một phần của NATO, thông qua cách chúng tôi hợp tác, cũng như những giá trị và nguyên tắc chính trị gắn kết chúng tôi".

Ông cũng cho rằng sự ủng hộ được liên minh này thể hiện đã cho thấy Kiev xứng đáng có một vị trí tại đây.

"Điểm mấu chốt là đã có sự thấu hiểu rằng Ukraine hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong NATO. Ukraine không chỉ đủ năng lực gia nhập liên minh mà còn có thể thực sự giúp NATO vững mạnh hơn", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Vấn đề Ukraine gia nhập NATO về cơ bản đã bị đóng băng từ khi ông Donald Trump trở lại làm tổng thống Mỹ hồi đầu năm 2025.

Tuy nhiên, ngày 14-11, ông Zelensky khẳng định các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra ý tưởng Ukraine rút khỏi vùng Donbass ở phía đông để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin này.

Hồi tuần trước, sau cuộc họp của các nước ủng hộ Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã nêu ý kiến: "Tôi nghĩ chúng ta phải mở lại vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine".

Lằn ranh đỏ của Nga

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Ảnh: AFP

Nga từ trước tới nay luôn bác bỏ mọi khả năng Ukraine gia nhập NATO, xem đây là lằn ranh đỏ vững chắc nhất, không thể vượt qua.

Chính việc Ukraine muốn vào NATO được Nga xem là một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc xung đột hiện tại - như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng phát biểu hồi tháng 5-2025, cũng như nhiều quan chức cấp cao Nga khác ở nhiều dịp khác.

Matxcơva tiếp tục khẳng định lập trường phản đối NATO kết nạp Ukraine vào tuần trước, sau khi đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi được nối lại.

Ngày 20-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Matxcơva không thể chấp nhận cả việc tìm kiếm một công thức "bán thành viên" NATO cho Ukraine lẫn bất kỳ "giải pháp sáng tạo" nào đó trong vấn đề này.

Theo ông Ryabkov, Nga bàn về đảm bảo an ninh trước hết là để bảo vệ an ninh của chính mình. Kiev phải thừa nhận yêu cầu không gia nhập NATO mà Nga đưa ra là "không thể đảo ngược". Chỉ khi đó vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine mới có thể được đem ra thảo luận.

Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên Jared Kushner, con rể ông Trump, nói tại Berlin rằng phía Mỹ đã khiến Nga cởi mở hơn với ý tưởng đảm bảo an ninh cho Ukraine dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO.

Cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích mới

Các tân binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 65 của quân đội Ukraine tham gia buổi huấn luyện quân sự đầu tiên gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 22-2-2026 - Ảnh: REUTERS

Cũng trong bài phát biểu tối 23-11, ông Zelensky khẳng định tình báo Ukraine đã có thông tin Nga đang lên kế hoạch cho những đợt tập kích mới.

"Tình báo của chúng tôi nắm được thông tin về việc phía Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công mới", ông nói nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Từ tháng 9 đến nay, Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine hứng chịu các đợt không kích gần như liên tục từ Nga. Trong suốt thời gian này, ông Zelensky liên tục than phiền Mỹ không chuyển giao kịp thời khí tài phòng không, khiến nước này không thể đánh chặn hỏa lực Nga một cách hiệu quả.

"Điều quan trọng là những tín hiệu như vậy cũng cần được lắng nghe tại Mỹ và các quốc gia khác, những nước có quyết định ảnh hưởng tới việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để bảo vệ các thành phố và hạ tầng của chúng tôi", Tổng thống Ukraine khẳng định.

Matxcơva hiện chưa phản hồi những tuyên bố này.