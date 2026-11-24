Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: TASS

Trong bài viết "Chủ quyền quốc gia và vũ khí hạt nhân: Các khía cạnh pháp lý quốc tế trong bảo đảm an ninh quốc gia" đăng trên Tạp chí Luật Quốc tế Matxcơva ngày 23-11, ông Medvedev lập luận luật pháp quốc tế không cấm một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sử dụng loại để bảo vệ tồn vong của mình.

Để củng cố lập luận, ông dẫn ý kiến tư vấn năm 1996 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tính hợp pháp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột vũ trang.

Theo cách diễn giải của ông, ICJ thừa nhận khả năng một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải đối mặt với tình thế đe dọa tồn vong.

Ông Medvedev cho rằng dù học thuyết hạt nhân Nga không trực tiếp quy định sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu, việc phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho chính quyền Kiev công khai hay bí mật có thể buộc Matxcơva phải hành động trước để vô hiệu hóa mối đe dọa.

Không dừng lại ở kịch bản trên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo: việc sử dụng quy mô lớn vũ khí phi hạt nhân gây hậu quả thảm khốc cũng đủ để Nga tấn công hạt nhân phủ đầu.

Ông nhấn mạnh học thuyết hạt nhân Nga xác định những tình huống mà Matxcơva có nghĩa vụ sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Chính quyền Kiev và những bên hậu thuẫn họ không nên nuôi dưỡng bất kỳ ảo tưởng nguy hiểm nào” - ông cảnh báo.

Theo ông Medvedev, về mặt hình thức, Ukraine và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng khi cân nhắc các biện pháp như vậy, Tổng thống Nga “luôn phân tích toàn diện mọi yếu tố, cân nhắc mức độ tương xứng giữa thiệt hại thực tế phải gánh chịu và các biện pháp đáp trả”.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 20-11 khẳng định Matxcơva không có ý định tấn công các nước NATO, nhấn mạnh Nga mong muốn duy trì quan hệ hòa bình với các nước láng giềng và tất cả quốc gia.

Ukraine và phương Tây chưa lên tiếng về thông tin trên.