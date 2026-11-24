Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-11, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo Nga sẽ chi 47 tỉ rúp (576 triệu USD) để đóng 2 phà đường sắt cỡ lớn nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa đến vùng Kaliningrad bên bờ biển Baltic không bị gián đoạn, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời của Nga, nằm giữa hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan và Lithuania.

Kể từ năm 2022, vùng lãnh thổ này ngày càng phụ thuộc vào tuyến đường biển, sau khi Lithuania cấm vận chuyển nhiều loại hàng hóa, gồm cả vật liệu xây dựng, qua lãnh thổ nước này để thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

"Vùng Kaliningrad có vị trí địa lý đặc biệt. Những gián đoạn trong chuỗi logistics và nỗ lực phong tỏa giao thông đang gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp tại đây" - ông Mishustin giải thích.

Hai phà dự kiến đi vào hoạt động năm 2030, di chuyển giữa cảng Ust-Luga thuộc vùng Leningrad của Nga và cảng Baltiysk ở Kaliningrad. Ông Mishustin cho biết phần lớn kinh phí sẽ được trích từ quỹ dự phòng của Nga.

Vị trí vùng Kaliningrad của Nga - Ảnh: BBC

Thông báo trên được đưa ra sau khi tàu chở hàng Sparta II của Nga - con tàu từng vận chuyển hàng hóa đến Kaliningrad - bị máy bay không người lái tấn công và bốc cháy trên biển Baltic hôm 21-11.

Quân đội Phần Lan nhận định nhiều khả năng đây là cuộc tấn công của Ukraine, cho thấy những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực.

Thống đốc vùng Kaliningrad Alexei Bezprozvannykh cho biết hệ thống cảnh báo mối đe dọa trên không cũng đã được kích hoạt tại vùng này vào hôm 21-11, sau khi phát hiện một vật thể đáng ngờ di chuyển từ hướng Lithuania.

Trong văn bản gửi NATO hồi tháng 9, Nga cảnh báo liên minh quân sự này rằng Matxcơva sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây tìm cách cô lập Kaliningrad.

Hiện nay vận tải đường biển chiếm hơn một nửa lượng hàng hóa cung ứng cho Kaliningrad, tăng mạnh so với mức chỉ 8% vào năm 2021, tức trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Khoảng 30 tàu, trong đó có bốn phà đường sắt, hiện vận chuyển hàng hóa giữa vùng lãnh thổ tách rời này và các cảng của Nga trên biển Baltic.