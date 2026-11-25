Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ảnh chụp tại Matxcơva, Nga ngày 24-11-2026 - Ảnh: AFP

Ông Putin chỉ trích Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu, Kiev nêu điều kiện dừng

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga bất chấp đề nghị kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cảnh báo Matxcơva sẽ trả đũa.

"Chúng tôi thấy chính quyền Kiev vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga, bất chấp lời kêu gọi và đề nghị trực tiếp của Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế những cuộc tấn công như vậy. Chính quyền Kiev đang phớt lờ lời khuyên này" - ông Putin phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo cấp cao ngành dầu mỏ tại Điện Kremlin.

Ông nói: "Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả từ phía chúng tôi là điều không thể tránh khỏi". Ông Putin cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho cơ sở năng lượng.

Trong khi đó, trên nền tảng X, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng ông Putin có thể chấm dứt các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga bằng cách kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 4 năm rưỡi.

"Nếu ông Putin không thích việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của mình, ông ta có thể ra lệnh chấm dứt chiến tranh. Nếu không muốn các tàu quân sự của mình bị tấn công, ông ta cũng có thể ra lệnh chấm dứt chiến tranh" - ông Sybiha viết.

Bồi thẩm đoàn Mỹ kết luận Huawei đánh cắp bí mật thương mại

Theo Hãng tin AFP, ngày 24-11, bồi thẩm đoàn Mỹ kết luận tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc phạm tội đánh cắp bí mật thương mại, nhưng tuyên Huawei không phạm tội đối với cáo buộc nghiêm trọng hơn liên quan đến hoạt động phạm pháp có tổ chức.

Báo New York Times tường thuật phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài 11 tuần tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Trong suốt quá trình xét xử, Huawei kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách tuyển dụng nhân viên của các công ty viễn thông Mỹ, qua đó thu thập thông tin công nghệ từ những người này. Theo bản cáo trạng ban đầu, những dữ liệu thu thập được đã giúp Huawei phát triển các sản phẩm tương tự đối thủ cạnh tranh, sau đó bán ra thị trường với giá thấp hơn.

Lãnh đạo Ukraine và Hungary gặp nhau, hoan nghênh kỷ nguyên mới trong quan hệ hai nước

Ngày 24-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã có cuộc gặp tại vùng Transcarpathia, miền tây Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đều hoan nghênh kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, sau nhiều năm căng thẳng giữa hai nước láng giềng dưới thời Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

"Đây là thời khắc quan trọng và cũng rất nhạy cảm" - ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Magyar, đồng thời đánh giá cuộc trao đổi giữa hai bên "tích cực".

Trong khi đó, ông Magyar nói: "Việc duy trì quan hệ tốt đẹp với nhau mang lại lợi ích cho tất cả các nước láng giềng. Tôi rất biết ơn vì ông đã có thể làm được điều này. Hãy bắt đầu xây dựng lòng tin, muộn còn hơn không".

Tòa nhà chọc trời ở Riyadh lại bị tấn công, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu lên án

Ảnh chụp từ trên không cho thấy toàn cảnh đường chân trời Riyadh, Saudi Arabia ngày 22-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 24-11, tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô Riyadh của Saudi Arabia tiếp tục bị tấn công lần thứ hai chỉ trong vài ngày, khiến 11 người bị thương. Liên quân đang chiến đấu chống lực lượng Houthi ở Yemen gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố".

Ba nhân chứng cho biết cuộc tấn công nhắm vào tòa Tháp Quỹ đầu tư công (PIF Tower) cao 80 tầng, nơi đặt trụ sở quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia. Công trình này là một điểm nhấn nổi bật tại Khu tài chính King Abdullah (KAFD) ở Riyadh.

Tòa nhà từng bị tấn công hồi tuần trước và là một trong số nhiều mục tiêu có vị trí quan trọng bị tập kích kể từ khi giao tranh với lực lượng Houthi bùng phát trở lại hồi tháng 7. Các cơ quan chức năng liên quan đang kiểm tra hiện trường vụ tấn công.

Cổ phiếu Nvidia mất gần 6%, chỉ số Nasdaq và S&P 500 cùng giảm điểm

Vào lúc 4h07 sáng 25-11 (giờ Việt Nam), Hãng tin AFP cập nhật về chứng khoán Mỹ: Cổ phiếu Nvidia và các công ty công nghệ khác tiếp tục chịu áp lực bán tháo trong phiên giao dịch ngày 24-11 theo giờ địa phương, giữa lúc những hoài nghi về cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa lắng xuống. Đà giảm khiến một phần thành quả từ phiên tăng mạnh trước đó bị xóa bỏ.

Chỉ một ngày sau khi tăng vọt hơn 30% nhờ phục chức CEO cho tỉ phú Jensen Huang, cổ phiếu Nvidia đã quay đầu giảm gần 6%. Anthropic, một công ty lớn khác trong lĩnh vực AI, cũng mất 6,5% giá trị cổ phiếu, trong khi hai trong số ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ là Nasdaq và S&P 500 kết phiên trong sắc đỏ.

Ấn Độ tổng kiểm tra nước đóng chai

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, việc Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ (FSSAI) cách đây vài hôm thông báo phát hiện mẫu nước uống đóng chai Bisleri không an toàn đã giáng đòn mạnh vào thương hiệu nước đóng chai lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Ấn Độ.

Trước những lo lắng của dư luận sau khi thông tin trên được công bố, FSSAI dự định sẽ tiến hành kiểm tra thêm nhiều mẫu nước uống của Bisleri trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cũng sẽ tiến hành kiểm tra mẫu từ tất cả các công ty khác.



Siêu trăng Một người đàn ông thả câu từ cầu tàu bên đường bờ biển Kuwait City, thủ đô của Kuwait ngày 24-11-2026, trong ngày xuất hiện của siêu trăng Hải Ly (Beaver Moon) - Ảnh: AFP