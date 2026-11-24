Tổng thư ký NATO Mark Rutte - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, hôm 23-11, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố việc đề xuất liên minh quân sự này rút khỏi các nước Đông Âu từng gia nhập NATO từ năm 1997 trở đi là "không thể chấp nhận được".

Đề xuất này được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận nhằm tái định hình an ninh châu Âu theo kế hoạch hòa bình dành cho Ukraine.

Ông Rutte nhấn mạnh tất cả các nước thành viên NATO đều "hoàn toàn hiểu rõ" đề xuất này là không thể chấp nhận được.

Đề xuất do Matxcơva đưa ra từ năm 2021, yêu cầu NATO rút về "đường biên giới năm 1997", thời điểm Ba Lan, Cộng hòa Czech và Hungary bắt đầu tiến trình gia nhập liên minh.

Ông Rutte đưa ra phát biểu trên khi trả lời câu hỏi của các nghị sĩ tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Nghị viện NATO.

"Việc bố trí lực lượng của NATO hay kết nạp thành viên đều do NATO quyết định" - ông Rutte nói thêm.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nghị viện NATO ở Berlin, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng cho rằng lời kêu gọi của Nga về việc đưa NATO trở lại tình trạng năm 1997 là không nghiêm túc. Theo ông, nếu áp dụng logic đó, Matxcơva cũng sẽ phải trao trả bán đảo Crimea và vùng Donbass cho Ukraine.

Theo Hãng thông Tass, trước đó hôm 12-11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố các bảo đảm an ninh cho Nga cũng cấp thiết không kém những yêu cầu đã được Matxcơva nhiều lần nêu ra về việc NATO không mở rộng.