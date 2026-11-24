Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại họp báo ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19-11 - Ảnh: TASS

EU ưu tiên đàm phán đa phương

Ngày 23-11, phát biểu từ Brussels, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Paula Pinho đưa ra phản hồi sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mời các đại diện châu Âu đến Matxcơva để làm rõ lập trường về giải quyết xung đột Ukraine, cũng như các thỏa thuận an ninh trong tương lai của lục địa này.

Theo Đài Russia Today (RT), bà Pinho xác nhận Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được lời mời từ Nga, nhưng không cho biết liệu các đại diện châu Âu có đến Matxcơva hay không.

EC tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên là khuôn khổ đàm phán đa phương, và việc này chỉ có thể diễn ra khi có lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi đã nắm được lời mời này và tiếp tục tập trung vào việc gặp gỡ theo khuôn khổ đa phương, cũng như sẵn sàng tham gia theo hướng đó. Lập trường của chúng tôi không thay đổi so với tuần trước. Chỉ khi có lệnh ngừng bắn, các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh của châu Âu mới có thể diễn ra", bà nhấn mạnh.

Bà lưu ý thêm rằng việc đàm phán cần có sự tham gia của các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước thành viên EU.

Toàn cảnh đàm phán ba bên Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi. Phái đoàn Ukraine ngồi bên phải, đối diện với đoàn Nga, ở giữa là các đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff của Mỹ hồi giữa tháng 11 - Ảnh: RIA NOVOSTI/AFP

Vòng đàm phán Nga - Ukraine mới nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10 và 11-11. Quan chức một số quốc gia châu Âu đã tham gia các cuộc tham vấn riêng, nhưng không góp mặt trong cuộc đàm phán ba bên.

Đến ngày 13-11, các nhà lãnh đạo EU họp tại Dublin (Ireland) và thống nhất thành phần một nhóm đại diện châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình có khả năng diễn ra với Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết nhóm này sẽ gồm đại diện các cơ quan EU, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan.

Hôm 19-11, ông Putin tuyên bố Nga không phản đối việc châu Âu tham gia đàm phán và ngay cả phía Washington cũng đã thúc giục Matxcơva đưa các đại diện châu Âu vào tiến trình này.

Tuy nhiên, Nga trước tiên cần hiểu rõ châu Âu dự định đóng góp gì cho các cuộc đàm phán.

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Putin xác nhận sử dụng các kênh ngoại giao để mời một số đại diện châu Âu đến trao đổi về lập trường của họ.

"Chúng tôi cần hiểu châu Âu sẽ mang gì đến các cuộc đàm phán này", ông nói, đồng thời cho biết Nga sẽ quyết định khuôn khổ đàm phán tiếp theo với Ukraine sau đó.

Ông Putin thừa nhận việc thảo luận về "an ninh châu Âu mà không có chính châu Âu tham gia sẽ là điều kỳ lạ". Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi liệu các chính phủ châu Âu có thực sự mong muốn hòa bình hay không, khi đề cập đến kế hoạch đưa quân tới Ukraine sau khi giao tranh kết thúc - kịch bản mà Matxcơva nhiều lần bác bỏ.

Gói trừng phạt thứ 22

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen - Ảnh: AFP

Cùng ngày, EC đã đề xuất gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga, nhằm tạo áp lực buộc nước này chấm dứt xung đột với Ukraine.

Theo Tân Hoa Xã, gói này mở rộng các biện pháp hạn chế trong nhiều lĩnh vực như tài chính, năng lượng và thể thao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết đề xuất loại khoảng 60 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, siết chặt biện pháp hạn chế với các nền tảng tiền mã hóa và mạng lưới thanh toán, đồng thời nhắm vào các nước thứ ba hỗ trợ Nga né lệnh trừng phạt.

EC đã thành lập một nhóm đặc trách nhằm hỗ trợ thực thi các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền mã hóa.

Trong lĩnh vực năng lượng, gói này đề xuất cấm các doanh nghiệp châu Âu hỗ trợ Nga xây dựng, vận hành hoặc sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu. Các dịch vụ liên quan đến điện lần đầu tiên sẽ được đưa vào lệnh cấm này.

EC cũng đề xuất bổ sung hơn 70 tàu vào danh sách trừng phạt nhằm vào cái gọi là "đội tàu bóng tối" của Nga, đồng thời cấm tất cả các tàu chở dầu được bảo hiểm tại Nga.

Gói trừng phạt sẽ cấm trưng bày các biểu tượng chính thức của Nga, bao gồm quốc kỳ, tại các sự kiện thể thao ở Liên minh châu Âu (EU).

Nguồn tài trợ từ Nga dành cho các hiệp hội thể thao và văn hóa có trụ sở tại châu Âu sẽ bị hạn chế. EU cũng giới hạn các vị trí mà công dân Nga được đảm nhiệm trong ban lãnh đạo các liên đoàn thể thao đặt tại châu Âu.

EC còn đề xuất cấm những cựu binh Nga từng tham chiến nhập cảnh EU, đồng thời cấm công dân EU tiếp tục giữ vị trí trong ban lãnh đạo các công ty tại Nga.