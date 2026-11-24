Đây không phải lần đầu tiên máy bay quân sự Nga bay vào ADIZ của Hàn Quốc. Trong ảnh, một máy bay ném bom TU-95 của Nga bay vào ADIZ của Hàn Quốc hồi tháng 7-2019 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện một số máy bay quân sự Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc trên vùng biển phía đông nước này trong thời gian ngắn vào sáng sớm 24-11.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông tin các máy bay Nga đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc vào sáng sớm, tiến đến gần đảo Ulleung rồi rời khỏi khu vực, khiến quân đội phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Không quân Hàn Quốc đã điều động các tiêm kích để ứng phó. Tuy nhiên, máy bay Nga rời khỏi vùng nhận dạng phòng không mà không xâm phạm không phận Hàn Quốc, theo JCS.

Vùng ADIZ không thuộc không phận của quốc gia. Vì mục đích an ninh quốc gia, các nước tuyên bố vùng nhận dạng phòng không như vậy nhằm theo dõi và kiểm soát những máy bay tiếp cận không phận của mình.

Thông báo của JCS được đưa ra ngay sau khi chính quyền tỉnh Gyeongsang Bắc, đông nam Hàn Quốc, khuyến cáo người dân trên đảo Ulleung sơ tán.

Giới chức đã dỡ bỏ cảnh báo khoảng 5 phút sau đó. Tuy nhiên, trong khuyến cáo ban đầu, chính quyền địa phương đã nhầm lẫn khi nghi ngờ các máy bay trên là máy bay của Triều Tiên.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngày 24-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ sẽ triệu tập tùy viên quân sự Nga để phản đối, sau vụ máy bay quân sự Nga đi vào ADIZ và đến gần không phận Hàn Quốc.