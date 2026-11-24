Thí sinh đọc thông tin về nội quy kỳ thi tuyển sinh đại học tại điểm thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 18-11-2026 - Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Ủy ban Chống tham nhũng và Nhân quyền Hàn Quốc (ACRC) cho biết nước này sẽ trao thưởng lên tới 500 triệu won (khoảng 372.000 USD) cho những người cung cấp thông tin giúp phát hiện hành vi gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, trong bối cảnh chính quyền tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo thông tin từ ACRC ngày 24-11, Chính phủ Hàn Quốc sẽ thưởng 100 triệu won cho mỗi thông tin tố giác dẫn đến việc phát hiện hành vi gian lận, với tổng mức thưởng tối đa là 500 triệu won.

Đáng chú ý, những người thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và tố giác các đối tượng đồng phạm cũng được nhận đầy đủ tiền thưởng, đồng thời có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi sai phạm của mình.

ACRC cho rằng biện pháp này nhằm bảo vệ tính công bằng và uy tín của Kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT), đồng thời khuyến khích người dân chủ động tố giác các hành vi gian lận.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận thông tin tố giác trong chiến dịch kéo dài hai tháng, đến hết ngày 19-1-2027.

Tuần trước, giới chức Hàn Quốc thông báo những người bị phát hiện gian lận trong kỳ thi CSAT có thể bị cấm dự thi trong vòng 10 năm.

CSAT là kỳ thi tuyển sinh đại học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại Hàn Quốc, đánh dấu kết quả của nhiều năm học tập và ôn luyện của học sinh.

Trong bối cảnh bằng cấp và trường đại học theo học có ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội việc làm cũng như triển vọng nghề nghiệp, kỳ thi này được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với học sinh, gia đình và xã hội Hàn Quốc.