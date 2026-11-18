Hằng năm có khoảng nửa triệu sĩ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc - Ảnh: KOREA TIMES

Theo Korea Times ngày 16-11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook đã chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành để bàn biện pháp ngăn chặn gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ.

Cuộc họp diễn ra sau khi thủ khoa một kỳ thi cấp chứng chỉ nghề tư vấn thuế thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ giấu trong cúc áo để chụp đề thi, sau đó nhờ AI tìm đáp án.

Vụ việc khiến nhiều thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lo ngại chiêu thức gian lận tương tự có thể tái diễn. Một số ý kiến thậm chí đề nghị hoãn kỳ thi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo Jin khẳng định kỳ thi đại học năm nay vẫn diễn ra theo kế hoạch, với các biện pháp an ninh được tăng cường.

Thủ tướng Han Seong Sook đã yêu cầu Bộ Giáo dục rà soát quy trình coi thi, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin phối hợp xem xét phương án ngắt WiFi công cộng tại các điểm thi.

Trước buổi thi đầu tiên, thí sinh phải giao toàn bộ thiết bị kỹ thuật số cho giám thị, gồm điện thoại thông minh, kính tích hợp AI và các thiết bị thu phát sóng khác.

Tại 1.312 điểm thi trên cả nước, mỗi điểm dự kiến bố trí ít nhất một nhân viên được đào tạo để nhận diện kính AI, trong đó có việc kiểm tra độ dày gọng kính. Giám thị cũng được tập huấn cách phát hiện những dấu hiệu thí sinh sử dụng camera siêu nhỏ trong phòng thi.

Các thiết bị như máy dò sóng vô tuyến, máy dò kim loại và camera nhiệt khó có thể được triển khai trong kỳ thi năm nay. Giới chức đang cân nhắc đưa những thiết bị này vào sử dụng từ năm sau.

Việc kiểm tra, giám sát cũng sẽ tiếp tục sau khi kỳ thi kết thúc. Cảnh sát sẽ điều tra những trường hợp bị nghi gian lận. Nếu có đủ căn cứ, thí sinh có thể bị hủy kết quả hoặc cấm thi.

Giới chức Hàn Quốc còn xem xét tăng thời hạn cấm thi đối với người gian lận, từ mức 1 năm hiện nay lên 5-10 năm.