Thí sinh Hàn Quốc thi chứng chỉ nghề tư vấn thuế đạt điểm cao nhất thừa nhận dùng AI

Thí sinh đứng đầu kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế năm nay của Hàn Quốc (bên phải) thừa nhận gian lận bằng AI và gửi lời xin lỗi trong video đăng tải trên YouTube ngày 15-11. Bên cạnh là luật sư Lee Don Ho thuộc Công ty luật Nova - Ảnh chụp màn hình/KOREA JOONGANG DAILY

Theo Hãng tin AFP, thí sinh nói trên đứng đầu cả hai vòng của kỳ thi được tổ chức vào tháng 4 và tháng 7-2026. Thông qua luật sư, người này đã gửi bản tường trình, trong đó thừa nhận nhận đã sử dụng AI để tìm đáp án trong lúc làm bài thi.

Trong vòng thi đầu tiên, thí sinh đạt 397,5/400 điểm, chỉ trả lời sai 1 câu trong tổng số 160 câu hỏi. Kết quả đã làm dấy lên cáo buộc người này sử dụng kính thông minh để gian lận, song thí sinh lúc đầu phủ nhận.

"Sáng nay chúng tôi đã nhận được bản tường trình thông qua luật sư của thí sinh về việc gian lận trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế" - Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul cho biết, đồng thời thông tin vụ việc đã được chuyển cho các điều tra viên.

Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc nói họ dự kiến nhanh chóng tiến hành các thủ tục đình chỉ chứng chỉ của thí sinh này.

Trong đoạn video đăng trên kênh YouTube của luật sư, thí sinh đã thừa nhận hành vi gian lận và nói rằng bản thân "vô cùng hối hận" về những gì mình làm.

"Tôi đã dùng một camera siêu nhỏ để chụp ảnh đề thi rồi gửi cho AI, sau đó xem đáp án trên điện thoại thông minh" - người này kể lại.

Luật sư của thí sinh cho biết họ không thể tiết lộ thêm chi tiết vì lo ngại những người khác có thể bắt chước phương thức gian lận.

Thí sinh này nói rằng mình đã gặp khó khăn về tài chính sau khi nghỉ việc và bắt đầu tự kinh doanh. "Tôi muốn kiếm tiền và không muốn nhìn thấy cảnh bản thân khiến cha mẹ thất vọng sau khi từ bỏ một công việc tốt" - người này chia sẻ.

Kỳ thi trên do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRDK), cơ quan quản lý các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia, tổ chức. Cơ quan này thông tin có hai giám thị trong phòng thi vào thời điểm thí sinh trên làm bài.

Nếu lời thú nhận của thí sinh này là chính xác, điều đó đồng nghĩa với việc thiết bị điện tử đã được sử dụng để gian lận ngay cả khi có hai giám thị giám sát và thí sinh ngồi ở khu vực gần phía trước phòng thi. Vụ việc làm dấy lên thêm những câu hỏi về những lỗ hổng trong công tác giám sát các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia.

Thời gian gần đây, giới chức Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn hành vi gian lận bằng kính thông minh. Ngày 15-11, HRDK cho hay "giám sát viên AI" đã phát hiện một thí sinh đeo kính thông minh trong kỳ thi cấp chứng chỉ kỹ sư khí gas vào tháng trước.

Tuần này, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seok Sook thừa nhận những lo ngại của công chúng nước này về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Văn phòng của bà ra tuyên bố: "Chính phủ Hàn Quốc sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình cho đến phút cuối cùng nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra công bằng và ổn định".