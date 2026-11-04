Google cho trường tắt AI, học sinh có thể mất luôn Google Search

Google thông báo cho phép các trường học tắt tính năng AI trên tài khoản dành cho học sinh tại Mỹ - Ảnh minh họa: REUTERS

Theo Đài CNN, Google thông báo ngày 3-11 rằng các công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mặc định tắt trên tài khoản dành cho học sinh và chỉ được bật khi nhà trường cho phép. Đây là sự thay đổi so với chính sách hồi tháng 8, khi Google tự động bật Gemini trong ứng dụng Google Classroom.

Google cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn của giáo viên và các nhà quản lý giáo dục, nhằm giúp nhà trường chủ động hơn trong việc kiểm soát học sinh sử dụng AI.

Tuy nhiên, ông Chris Phillips, Phó chủ tịch phụ trách giáo dục của Google, nói với báo New York Times rằng Google Search (công cụ tìm kiếm) hiện được tích hợp nhiều tính năng AI.

Vì vậy, nếu nhà trường chọn tắt AI, học sinh cũng sẽ không thể sử dụng công cụ tìm kiếm này và sẽ nhận được thông báo dịch vụ không khả dụng.

Những năm gần đây, Google ngày càng tích hợp nhiều tính năng AI vào công cụ tìm kiếm. Trong đó, AI Overviews có thể tự động tổng hợp thông tin và hiển thị câu trả lời ngay đầu trang kết quả tìm kiếm.

Google nêu các trường có thể tự chọn bật hoặc tắt từng công cụ như Gemini, Gemini Notebook và Google Search. Tuy nhiên, công ty chưa giải thích cụ thể cách thức hoạt động của các tùy chọn này.

Google lý giải thêm các tính năng AI Mode và AI Overviews sẽ hướng dẫn học sinh từng bước tìm lời giải bài tập, thay vì đưa ra đáp án ngay lập tức.

Chính sách mới được đưa ra khi ngày càng nhiều phụ huynh và nhà giáo dục kêu gọi hạn chế học sinh sử dụng thiết bị điện tử và AI trong trường học, do lo ngại những công nghệ này có thể ảnh hưởng đến việc học, sự phát triển và an toàn của các em.

Một số địa phương, trong đó có thành phố New York và Los Angeles (bang California) đã cấm học sinh tại các trường công lập sử dụng một số hoặc tất cả công cụ AI tạo sinh trong năm học này.

Google bày tỏ cụ thể mong muốn xây dựng AI như vai trò của một người hướng dẫn, giúp học sinh hiểu bài và tự tìm cách giải bài tập từng bước, thay vì chỉ cung cấp đáp án có sẵn.

Các công ty AI khác cũng theo đuổi hướng tiếp cận tương tự. Hồi tháng 8, OpenAI công bố ChatGPT for Teens với tính năng Study Mode, cho phép phụ huynh và thanh thiếu niên cùng giải quyết các câu hỏi thông qua hướng dẫn học tập.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani, người đã công bố lệnh cấm AI tại các trường công lập của thành phố trong năm nay, chỉ trích Google đang tìm cách buộc các trường học phải sử dụng AI.

"Không một tập đoàn nào nên có quyền quyết định cách chúng ta giáo dục con em mình", ông Mamdani viết trên mạng xã hội X hôm 3-11.