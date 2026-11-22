Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo Jin trả lời chất vấn về tình trạng gian lận thi cử liên quan đến AI tại phiên họp toàn thể Ủy ban Giáo dục thuộc Quốc hội ở Seoul ngày 16-11. Dòng chữ phía dưới có nội dung "Gian lận bằng AI" - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AFP ngày 22-11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo Jin đã tuyên bố từ chức và nhận trách nhiệm vì chưa chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn chặn gian lận thi cử.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã chấp thuận quyết định này.

Dùng camera siêu nhỏ và AI để gian lận

Bê bối nổ ra hôm 15-11 khi một thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận đã dùng camera siêu nhỏ để chụp đề thi và dùng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại để gian lận, qua đó đạt số điểm gần như tuyệt đối. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước kỳ thi đại học quan trọng nhất tại Hàn Quốc, còn gọi là Suneung diễn ra.

Kỳ thi Suneung được tổ chức kéo dài 9 giờ hằng năm và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại Hàn Quốc.

Kết quả kỳ thi được xem là cánh cửa giúp thí sinh đậu vào các trường đại học danh tiếng, tìm kiếm công việc có thu nhập cao và thậm chí cải thiện tương lai về hôn nhân.

Sau vụ việc, giới chức Hàn Quốc đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp ngăn gian lận, như ngắt Wi-Fi công cộng tại các điểm thi và dán kín các nút áo của thí sinh để đề phòng việc giấu các thiết bị điện tử.

"Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm"

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook thông báo loạt biện pháp ngăn chặn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 17-11 - Ảnh: AP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Choi đã không thể trấn an dư luận xứ Hàn, nhất là sau phát biểu gây tranh cãi tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 16-11.

Khi được hỏi liệu ông có tự tin là cơ quan chức năng sẽ phát hiện người gian lận trong ngày thi hay không, ông trả lời: "Do tuổi tác, tôi không tự tin mình có thể làm được".

Phát biểu của bộ trưởng 72 tuổi nhanh chóng khiến dư luận xứ Hàn phản ứng gay gắt. Trong những ngày trước kỳ thi Suneung, ông cũng vắng mặt tại các cuộc họp báo về biện pháp chống gian lận, thay vào đó để một thứ trưởng đứng ra thông tin với báo chí.

Trong thông báo từ chức trên mạng xã hội X, ông Choi nêu kỳ thi đại học đã kết thúc mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, với tư cách là bộ trưởng phụ trách, ông thừa nhận bản thân không thể đứng ngoài những chỉ trích của công chúng về việc các cơ quan chức năng đã không chuẩn bị đầy đủ từ trước.

"Giờ đây khi kỳ thi đã kết thúc, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm và chính thức đệ đơn từ chức", ông Choi viết.

Theo giới chức Hàn Quốc, kỳ thi đại học hôm 20-11 ghi nhận 111 trường hợp thí sinh vi phạm quy định về cấm mang thiết bị điện tử vào khu vực thi.