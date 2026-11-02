Đeo kính thông minh gian lận thi đại học, thí sinh Hàn Quốc có thể bị cấm thi 3 năm

Kính thông minh được bán tại Hàn Quốc - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Ngày 29-10, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch ngăn chặn gian lận bằng kính thông minh trong kỳ thi năng lực học tập đại học quốc gia (CSAT), thường gọi là Suneung. Kỳ thi phục vụ tuyển sinh năm học 2027 sẽ diễn ra ngày 19-11-2026.

Theo kế hoạch, bộ sẽ tố giác hoặc đề nghị cảnh sát điều tra những trường hợp dùng kính thông minh để gian lận. Cơ quan này xem đây là hành vi có chủ đích, được chuẩn bị trước nhằm cản trở hoạt động bình thường của một kỳ thi quốc gia.

Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về hành vi dùng thủ đoạn gian dối cản trở công vụ hoặc cản trở hoạt động của đơn vị tổ chức thi. Bộ cũng đề xuất sửa Luật Giáo dục đại học, kéo dài thời gian đình chỉ quyền dự thi của người gian lận từ 1 năm lên 3 năm.

Theo hướng dẫn hiện hành, thí sinh sử dụng kính thông minh trong giờ thi, kể cả đeo kính, sẽ bị hủy kết quả và mất quyền dự kỳ thi năm sau. Người mang thiết bị vào nhưng không nộp lại trước buổi thi đầu tiên cũng có thể bị hủy kết quả.

Nếu thí sinh từ chối yêu cầu kiểm tra thiết bị của giám thị, cơ quan tổ chức sẽ xem xét để quyết định hủy kết quả và đình chỉ quyền dự thi năm tiếp theo.

Kính thông minh đã được đưa vào danh mục vật dụng cấm mang vào điểm thi từ tháng 7.

Một mẫu kính thông minh tại Hàn Quốc - Ảnh: RTL

Tại kỳ thi sắp tới, mỗi điểm trong tổng số 1.312 điểm thi trên toàn quốc sẽ có một nhân sự phụ trách nhận diện kính thông minh. Người phụ trách có nhiệm vụ hỗ trợ xác định thiết bị bị nghi ngờ, giảm áp lực phán đoán cho giám thị.

Trường hợp chưa thể kết luận tại chỗ, điểm thi sẽ liên hệ bộ phận trực của cơ quan giáo dục địa phương. Bộ Giáo dục và Viện Đánh giá chương trình và giảng dạy Hàn Quốc cũng tham gia hệ thống hỗ trợ xử lý.

Thí sinh Hàn Quốc đổi kính thường sang kính thông minh để gian lận thi đại học Các kỳ thi riêng của trường đại học đã ghi nhận thí sinh đeo kính thông minh. Theo Yonhap, ngày 10-10, Đại học Yonsei phát hiện một trường hợp trong bài thi tự luận toán tại cơ sở ở Seoul. Nhà trường xác định thí sinh đeo kính thường lúc kiểm tra trước giờ thi, sau đó đổi sang kính thông minh có camera và pin. Giám thị nhận thấy hình dáng kính khác thường, báo bộ phận phụ trách và thu thiết bị. Ngày 3-10, Đại học Seoul cũng phát hiện một thí sinh đeo kính thông minh trong kỳ thi tự luận. Trường yêu cầu người này rời phòng thi và cấm dự thi tại trường trong ba năm. Bộ Giáo dục đang đánh giá khả năng sử dụng thiết bị dò sóng vô tuyến do các cơ quan chuyên môn phát triển. Việc trang bị cho điểm thi Suneung từ năm 2027 vẫn đang được xem xét. Từ kỳ thi năm nay, bộ sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm trách nhiệm bồi thường và thời hạn yêu cầu chi trả cho giám thị đối với sự cố trong quá trình làm nhiệm vụ. Kế hoạch điều chỉnh thù lao được đặt ra từ kỳ thi tuyển sinh năm học 2028.