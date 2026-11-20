Chiếc ghế dành cho ông Lee Jin-woo tại trường quay ở Seoul ngày 19-11, nơi ông dự kiến giải đề trực tiếp để bác bỏ nghi vấn gian lận AI. Ông không xuất hiện, buổi phát sóng bị hủy - Ảnh: JOINT PRESS CORPS

Theo The Korea Times, ông Lee Jin-woo, 32 tuổi, dự định giải phần thi tiếng Hàn trong kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc (CSAT) qua livestream. Tuy nhiên, ông không đến trường quay tại Seoul như đã hẹn.

Ban tổ chức phải hủy buổi phát sóng và cho biết điện thoại của ông đã tắt từ ngày hôm trước.



Cảnh sát sau đó tìm thấy ông Lee đã tử vong tại một cơ sở lưu trú ở Seoul. Nguyên nhân tử vong đang được xác minh.

Ông Lee từng được biết đến nhờ đạt điểm tuyệt đối kỳ thi đánh giá năng lực học luật (LEET), được dùng trong tuyển sinh các trường luật Hàn Quốc. Ông cũng chỉ làm sai một câu trong kỳ thi đại học năm trước.

Trước khi vào chương trình nha khoa của Đại học Quốc gia Seoul năm 2026, ông từng trúng tuyển ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Hàn Quốc. Thành tích này thu hút sự quan tâm bởi ông từng công khai kết quả thấp trong những lần thi đại học trước đó.

Ông Lee Jin-woo, sinh viên nha khoa Đại học Quốc gia Seoul, từng đạt điểm tuyệt đối kỳ thi đánh giá năng lực học luật LEET - Ảnh: KOREA TIMES

Ông Lee giải thích sự tiến bộ của mình gắn với chuyến đi bộ xuyên Hàn Quốc kéo dài ba tuần sau một lần kinh doanh thất bại.

Ông kể đã làm mất điện thoại trong chuyến đi và nhận thấy khả năng nhận thức thay đổi sau thời gian đi bộ, không bị thiết bị số làm phân tâm.

Sau đó, ông xuất bản sách Brain Accel, trình bày những phương pháp mà ông cho là đã giúp cải thiện kết quả học tập và thi cử.

Theo SBS, nghi vấn xuất hiện sau khi ông Lee công khai bài thi LEET. Một số đáp án ông viết rồi xóa trùng với đáp án đúng của câu liền trước.

Trong đoạn phát biểu được SBS dẫn lại, ông giải thích khả năng tập trung giảm ở phần sau bài thi nên đôi lúc phải tẩy xóa, viết lại.

SBS cho biết các đơn tố cáo Lee gian lận sau đó được gửi tới cơ quan chức năng. Một số đơn vị luyện thi chấm dứt hợp đồng giảng dạy với ông; sách của ông cũng bị yêu cầu hoàn tiền.

Những phản ứng này diễn ra trong lúc cáo buộc gian lận chưa có kết luận điều tra.

Ông Lee phủ nhận gian lận và đề nghị thể hiện khả năng giải đề trước công chúng.

Theo The Korea Times, nghi ngờ về thành tích của ông gia tăng sau vụ một người đứng đầu kỳ thi chứng chỉ hành nghề thuế thừa nhận dùng AI gian lận. Hai vụ việc liên quan những cá nhân khác nhau.

Theo Yonhap, cảnh sát Seoul thông báo vẫn tiếp tục điều tra để xác định sự thật sau khi ông Lee qua đời. Trước đó, cơ quan này đã tiếp nhận hai đơn tố cáo và giao đơn vị điều tra thuộc cảnh sát Seoul xử lý.

Sở Giáo dục Seoul cũng yêu cầu trường Younghoon bảo quản đề và phiếu trả lời kỳ thi đại học năm học 2026 của ông Lee theo đề nghị của cảnh sát.

Yonhap cho biết vụ việc liên quan ông Lee dự kiến sẽ được kết thúc theo thủ tục do người bị tố cáo đã qua đời. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang xem xét các nội dung có thể điều tra.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam tìm kiếm kinh nghiệm và cơ hội hợp tác với Hàn Quốc nhằm phát triển công nghiệp điện ảnh, từ đào tạo nhân lực, sản xuất phim đến xây dựng hạ tầng và mở rộng thị trường.



