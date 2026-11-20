Tính đến nay, U17 Saudi Arabia là đại diện duy nhất của châu Á vô địch Giải U17 World Cup - Ảnh: X

U17 Saudi Arabia là đại diện châu Á duy nhất từng vô địch U17 World Cup, với chiến tích vô địch năm 1989 tại Scotland. Trong trận chung kết trên sân Hampden Park, đội bóng Tây Á bị chủ nhà dẫn trước 2-0 sau hiệp 1, nhưng đã gỡ hòa 2-2 trước khi thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu.

Chức vô địch ấy đưa U17 Saudi Arabia trở thành đại diện châu Á đầu tiên đăng quang tại giải vô địch bóng đá trẻ thế giới của FIFA. Đáng chú ý, họ cũng là đội tuyển duy nhất của châu lục từng chạm tay vào chiếc cúp U17 World Cup tính đến trước giải đấu năm 2026.

U17 Bahrain, U17 Qatar và U17 Oman là ba đại diện châu Á khác từng tiến đến bán kết giải đấu.

Trong đó, U17 Bahrain làm nên bất ngờ vào năm 1989 khi đánh bại U17 Brazil ở tứ kết trên loạt sút luân lưu. Sau đó họ thua U17 Saudi Arabia 0-1 ở bán kết và xếp thứ tư chung cuộc vì thất bại 0-3 trước U17 Bồ Đào Nha.

Hai năm sau, U17 Qatar cũng vào bán kết giải đấu năm 1991, diễn ra ở Ý. Đội bóng này lần lượt thua U17 Ghana ở bán kết và U17 Argentina trong trận tranh hạng ba, đều trên loạt sút luân lưu, qua đó kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Đến năm 1995, U17 Oman tiếp nối dấu ấn của các đội Tây Á khi vào bán kết tại Ecuador, nhưng lần lượt thất bại trước U17 Ghana và U17 Argentina để nhận vị trí thứ tư chung cuộc.

Sau chức vô địch của U17 Saudi Arabia 1989, châu Á có 3 thêm đại diện vào bán kết U17 World Cup - Ảnh: X

Ở Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đội tuyển trẻ có thành tích tốt nhất khi cùng ba lần góp mặt ở tứ kết. U17 Nhật Bản đạt cột mốc này vào các năm 1993, 2011 và 2025, trong khi U17 Hàn Quốc có những lần vào vòng 8 đội mạnh nhất ở các năm 1987, 2009 và 2019.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia đều từng góp mặt ở sân chơi này nhưng chưa thể vượt qua vòng bảng. U17 Thái Lan có hai lần tham dự vào các năm 1997 và 1999, trong khi Indonesia lần đầu góp mặt năm 2023 với tư cách nước chủ nhà.

Ở giải đấu năm 2023, U17 Indonesia nằm cùng bảng với Ecuador, Panama và Morocco. Đội chủ nhà lần lượt hòa Ecuador 1-1, hòa Panama 1-1 rồi thua Morocco 1-3, qua đó dừng bước sau vòng bảng. Dù vậy, hai trận hòa giúp Indonesia có những điểm số đầu tiên tại một kỳ U17 World Cup.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.