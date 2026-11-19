Ronaldinho là cầu thủ có cả hai danh hiệu U17 World Cup và FIFA World Cup - Ảnh: REUTERS

Ronaldinho - U17 Brazil (1997)

Ở tuổi 17, Ronaldinho đã sớm cho thấy những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt khi khoác áo U17 Brazil tại World Cup 1997 ở Ai Cập. Thi đấu với chiếc áo số 10, anh ghi 2 bàn trong hành trình giúp đại diện “xứ samba” lần đầu vô địch giải đấu này.

Sau giải đấu, Ronaldinho nhanh chóng bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp và trở thành một trong những cầu thủ được chú ý nhất thế giới.

Anh vô địch Copa America 1999, đăng quang World Cup 2002 cùng tuyển Brazil, trước khi gặt hái thành công ở cấp CLB với Barca và AC Milan, trong đó có Quả bóng vàng năm 2005.

Cesc Fabregas - U17 Tây Ban Nha (2003)

Dẫn dắt U17 Tây Ban Nha năm 2003, Cesc Fabregas nhận danh hiệu Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng của giải đấu - Ảnh: PANENKA

U17 World Cup 2003 tại Phần Lan là giải đấu đưa tên tuổi Cesc Fabregas đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá thế giới. Khi mới 16 tuổi, tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 5 bàn, giành cả Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất và Chiếc giày vàng, dù đội nhà chỉ về nhì sau thất bại 0-1 trước Brazil ở chung kết.

Màn trình diễn ấy mở đường để Fabregas chuyển sang Arsenal và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ trẻ nổi bật tại châu Âu. Anh từng giữ băng đội trưởng đội bóng thành London, trước khi trở lại Barcelona rồi khoác áo Chelsea.

Trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Fabregas góp công vào giai đoạn hoàng kim với chức vô địch World Cup 2010 và hai kỳ Euro liên tiếp năm 2008, 2012.

Toni Kroos - U17 Đức (2007)

Toni Kroos sớm khẳng định tên tuổi tại U17 World Cup năm 2007 trên đất Hàn Quốc - Ảnh: FIFA

Không cần chờ đến khi trở thành ngôi sao ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Toni Kroos đã sớm khẳng định tài năng tại U17 World Cup 2007 ở Hàn Quốc. Tiền vệ người Đức ghi 5 bàn, giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải và Chiếc giày đồng, góp phần đưa đội nhà cán đích ở vị trí thứ ba.

Gần 18 ngày sau khi giải đấu khép lại, Kroos đã có màn ra mắt đội một Bayern Munich tại Bundesliga và lập tức đóng góp hai đường kiến tạo.

Tiền vệ người Đức đã giành 3 chức vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich trước khi chuyển đến Real Madrid. Tại Tây Ban Nha, Kroos tiếp tục chinh phục 5 danh hiệu Champions League và cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014.

Victor Osimhen - U17 Nigeria (2015)

Ở U17 World Cup 2015, Osimhen ghi đến 10 bàn và giành Chiếc giày vàng của giải đấu năm đó - Ảnh: FIFA

Trong khi nhiều tài năng trẻ được phát hiện nhờ kỹ thuật và khả năng kiến tạo, Victor Osimhen lại gây chú ý bằng hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Tại U17 World Cup 2015 ở Chile, tiền đạo người Nigeria ghi tới 10 bàn, giành Chiếc giày vàng và góp công lớn giúp đội nhà lên ngôi vô địch.

Thành tích này giúp Osimhen trở thành một trong những chân sút nổi bật nhất lịch sử giải đấu ở cấp độ U17. Sau khi chuyển sang châu Âu, anh từng trải qua những giai đoạn khó khăn để tìm chỗ đứng, trước khi khẳng định tên tuổi tại Lille rồi Napoli.

Phil Foden - U17 Anh (2017)

Phil Foden là hạt nhân của đội U17 Anh tại Giải U17 World Cup năm 2017 tại Ấn Độ: Ảnh: FIFA

U17 World Cup 2017 tại Ấn Độ chứng kiến màn tỏa sáng của Phil Foden trong hành trình lịch sử của bóng đá trẻ Anh. Tiền vệ thuộc biên chế Man City khi đó đã ghi 3 bàn, trong đó có cú đúp ở trận chung kết, giúp U17 Anh lội ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha 5-2 để lần đầu giành chức vô địch.

Với những đóng góp của mình, Foden nhận được danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau giải đấu, Foden tiếp tục phát triển dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola tại Man City.

