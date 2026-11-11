Ronaldo làm phim

Phim mới do Ronaldo sản xuất thuộc thể loại hành động, hài - Ảnh: IGNV

Theo Deadline, Stuntnuts là phim đầu tiên được triển khai từ UR MARV, công ty sản xuất phim do Cristiano Ronaldo đồng sáng lập cùng nhà làm phim người Anh Matthew Vaughn, đạo diễn đứng sau các tác phẩm Kick-Ass và loạt phim Kingsman.

Dự án đánh dấu lần đầu tiên siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha đảm nhận vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh, đồng thời được giới thiệu tại American Film Market (AFM) trong tháng 11-2026 nhằm tìm kiếm đối tác mua bản quyền và phát hành quốc tế.

Ronaldo đam mê làm phim

Stuntnuts thuộc thể loại hài hành động, lấy cảm hứng từ công việc của những nghệ sĩ đóng thế chuyên nghiệp - những người thường thực hiện các phân cảnh nguy hiểm phía sau những bộ phim Hollywood.

Phim sẽ có buổi chiếu giới thiệu đầu tiên tại AFM và được chào bán thông qua hãng kinh doanh bản quyền 193 của Legendary, do Patrick Wachsberger điều hành.

Câu chuyện xoay quanh hai diễn viên đóng thế tài năng nhận công việc trong một dự án bom tấn Hollywood với hy vọng cứu lấy phòng tập thể dục cộng đồng của họ.

Tài tử Chris Hemsworth và Sam Rockwell cũng sẽ góp mặt trong phim - Ảnh: AFP/Tiffany Rose/Getty Images

Song, mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi các cảnh quay hành động liên tục phát sinh rủi ro, trong lúc những bất đồng giữa các diễn viên chính khiến quá trình sản xuất thêm căng thẳng

Chris Hemsworth và Sam Rockwell - chủ nhân tượng vàng Oscar, sẽ xuất hiện với những phiên bản được cường điệu một cách hài hước của chính mình.

Matt Damon cũng góp mặt trong một vai khách mời đặc biệt.

Stuntnuts do Damien Walters đạo diễn. Ông từng giành giải Actor Award nhờ công việc đóng thế trong Skyfall, tham gia nhiều dự án điện ảnh như Jurassic World: Dominion, Doctor Strange in the Multiverse of Madness...

Sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất cũng được đưa vào nội dung phim. Diễn viên đóng thế Greg Townley từng bị ngã từ đỉnh một tháp chứa nước, khiến lưng bị gãy tại ba vị trí. Chấn thương khiến lịch quay phải trì hoãn nhiều tháng.

Bên cạnh bóng đá, Ronaldo từng bày tỏ niềm yêu thích với phim điện ảnh - Ảnh: IGNV

Sau đó, sự việc được khai thác như một chi tiết phản ánh những hiểm nguy mà các nghệ sĩ đóng thế phải đối mặt trong công việc.

Thực tế, Ronaldo đã bày tỏ sự quan tâm đến điện ảnh từ trước. Trong thời gian thi đấu cho Juventus tại Ý, anh từng tiết lộ mong muốn theo đuổi diễn xuất sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá.

Năm 2025, Vin Diesel tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi tiết lộ một vai diễn đã được dành cho Ronaldo trong thương hiệu Fast & Furious.