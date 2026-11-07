Vì sao đạo diễn Godzilla Minus Zero từ chối hợp tác Hollywood?

Takashi Yamazaki tham dự thảm đỏ phim Godzilla Minus Zero tại Liên hoan phim New York lần thứ 64 - Ảnh: Jamie Mccarthy

Theo The Hollywood Reporter, sau khi Godzilla Minus One nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, đạo diễn Takashi Yamazaki đứng trước nhiều cơ hội hợp tác tại Hollywood. Tác phẩm còn mang về tượng vàng Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Thành công ấy giúp ông được truyền thông ưu ái gọi là "James Cameron của Nhật Bản", đồng thời nhận được sự tán dương từ những nhà làm phim tên tuổi như James Cameron, Christopher Nolan, Steven Spielberg và J.J. Abrams.

Takashi Yamazaki chụp ảnh cùng giải thưởng hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất cho phim Godzilla Minus One, Christopher Nolan cùng giải thưởng phim hay nhất cho Oppenheimer và Emma Thomas - Ảnh: Mike Coppola

Nhiều nhà sản xuất và tên tuổi lớn tại Hollywood đã chủ động liên hệ, đề xuất những dự án mà Yamazaki rất muốn tham gia. Tuy nhiên, ông quyết định tạm gác các lời mời để tập trung thực hiện Godzilla Minus Zero.

Yamazaki cho rằng một trong những yếu tố làm nên sức hút của Godzilla Minus One chính là việc ê kíp không đặt mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu ngay từ đầu, mà tập trung kể câu chuyện dành cho khán giả Nhật Bản.

“Thay vì đánh mất bản sắc để làm một bộ phim chiều theo thị hiếu của nước khác, tôi muốn kể câu chuyện thực sự có ý nghĩa với khán giả quê nhà ở thời điểm hiện tại" - Yamazaki chia sẻ.

Trailer Godzilla Minus Zero

Không để thành công trước đây gây áp lực cho Godzilla Minus Zero

Với Godzilla Minus Zero, Yamazaki hiểu rằng việc tiếp nối một tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn luôn đi kèm kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông không muốn áp lực phải vượt qua thành tích của phần trước ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo.

Theo đạo diễn, sau một thành công lớn, ê kíp thường có xu hướng trở nên cứng nhắc vì muốn phần phim tiếp theo phải ấn tượng hơn. Điều này dễ dẫn đến những thỏa hiệp không cần thiết, khiến tác phẩm mất đi sự tự nhiên và sức hấp dẫn.

Vì vậy, Yamazaki nhiều lần nhắc nhở các cộng sự gác lại thành công của Godzilla Minus One, thả lỏng tinh thần và tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất: làm nên một bộ phim hay.

Yamazaki tìm thấy nhiều chất liệu mới khi xây dựng câu chuyện cho Godzilla Minus Zero - Ảnh: Gkids

Nếu Godzilla Minus One tập trung vào những sự kiện được kể trực tiếp trên màn ảnh, Godzilla Minus Zero mở rộng thế giới ấy thông qua các phân cảnh hồi tưởng, hé lộ những điều từng diễn ra phía sau câu chuyện.

Quá trình này giúp Yamazaki hình dung sâu hơn về những trải nghiệm của các nhân vật khác trong cùng thời điểm. Một số ý tưởng thậm chí khiến chính ông cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến những gì họ có thể đã phải trải qua.

Lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau các sự kiện của Godzilla Minus One, phim tiếp tục câu chuyện về gia đình Shikishima khi họ một lần nữa phải đối mặt với mối đe dọa mới mang tên King Ghidorah. Đây cũng là phim điện ảnh Nhật Bản đầu tiên được quay bằng công nghệ IMAX.

Khi xây dựng màn đối đầu giữa Godzilla và King Ghidorah, đạo diễn chủ động tránh xem lại những phim cũ để tìm kiếm cách thể hiện mới.

Dù thừa nhận những hình ảnh từng xem vẫn in sâu trong trí nhớ và ít nhiều ảnh hưởng đến sáng tạo, Yamazaki muốn mang đến trải nghiệm khác biệt thay vì tái hiện các trận chiến trước đây - Ảnh: Gkids



Khả năng có phần 3 vẫn bỏ ngỏ Sau Godzilla Minus Zero, Yamazaki dự kiến chuyển sang thực hiện Grandgear - dự án phim người đóng về robot khổng lồ bằng tiếng Anh. Đây là thể loại mà đạo diễn đã ấp ủ từ lâu. Trong khi đó, khả năng tiếp tục loạt phim Godzilla vẫn chưa xác định. Khi được hỏi liệu có khép lại bộ ba bằng một phần phim mang tên Godzilla Plus One hay không, Yamazaki cho biết khả năng hiện tại là 50-50. Ông hài lòng với cái kết của Godzilla Minus Zero, bởi phim để khán giả tự diễn giải và quyết định những cảm xúc muốn mang theo khi rời rạp. Dẫu vậy, nhà làm phim thừa nhận sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu đây là tác phẩm Godzilla cuối cùng trong sự nghiệp.