Godzilla Minus Zero và bài học từ đạo diễn Avatar, Terminator 2

Ra mắt năm 2023, Godzilla Minus One trở thành hiện tượng quốc tế khi thu về khoảng 113 triệu USD trên toàn cầu và giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc - Ảnh: Toho

Thành công của Godzilla Minus One không chỉ giúp thương hiệu Godzilla tiếp cận thêm khán giả quốc tế mà còn chứng minh sức hút của một câu chuyện quái vật được xây dựng trên nền tảng lịch sử, tâm lý và những tổn thương của con người hậu chiến.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Empire, đạo diễn Takashi Yamazaki chia sẻ về định hướng sáng tạo của Godzilla Minus Zero, dự kiến ra mắt tháng 11 năm 2026.

Thay vì chỉ tìm cách nâng quy mô tàn phá của quái vật, nhà làm phim muốn đào sâu hơn vào cuộc sống của những nhân vật đã sống sót sau biến cố ở phần đầu.

Bài học từ James Cameron

Khi nói về nguồn cảm hứng cho Godzilla Minus Zero, Yamazaki dành sự ghi nhận đặc biệt cho James Cameron, đạo diễn đứng sau Aliens và Terminator 2: Judgment Day.

Theo ông, Cameron có khả năng tìm ra một góc tiếp cận mới cho câu chuyện vốn đã thành công, đồng thời phát triển những yếu tố cốt lõi của tác phẩm gốc theo hướng sâu sắc hơn.

Đạo diễn James Cameron (giữa) trong buổi gặp gỡ cùng đạo diễn

"Tôi phải ghi nhận công lao của James Cameron", Yamazaki chia sẻ. Ông cho rằng những phần tiếp theo của Cameron thường lựa chọn một hướng đi có phần khác biệt so với tác phẩm trước, nhưng vẫn giữ được nền tảng đã làm nên sức hấp dẫn ban đầu.

Yamazaki cũng thừa nhận bản thân luôn tự hỏi vì sao những phần tiếp theo của Cameron có thể vượt qua tác phẩm gốc ở nhiều phương diện.

Đây là bài toán mà ông muốn tìm lời giải khi tiếp tục câu chuyện về Godzilla sau thành công của Minus One.

Aliens, ra mắt năm 1986, là phần tiếp theo của Alien do Ridley Scott đạo diễn.

Thay vì lặp lại không khí kinh dị sinh tồn của phần đầu, Cameron mở rộng câu chuyện thành một cuộc chiến sinh tồn quy mô lớn hơn, đồng thời đặt mối quan hệ giữa Ellen Ripley và cô bé Newt vào vị trí quan trọng.

Tình cảm bảo vệ một đứa trẻ đã tạo thêm chiều sâu cảm xúc cho nhân vật Ripley, khiến cuộc chiến với sinh vật ngoài hành tinh không chỉ đơn thuần là cuộc đấu tranh để sống sót.

Cả hai tác phẩm đều cho thấy một phần tiếp theo có thể giữ lại sức hấp dẫn của thế giới ban đầu, đồng thời tạo ra những tầng ý nghĩa mới thông qua sự phát triển của nhân vật. Đây cũng là hướng đi mà Yamazaki muốn theo đuổi với Godzilla Minus Zero - Ảnh: 20th Century Fox/Canal+

Trong khi đó, Terminator 2: Judgment Day (1991) phát triển câu chuyện về cuộc đối đầu giữa con người và máy móc thông qua mối quan hệ giữa Sarah Connor, con trai John Connor và người máy T-800. Bên cạnh những màn hành động mang tính biểu tượng, bộ phim còn khai thác tình mẫu tử, trách nhiệm và khả năng thay đổi tương lai.

Những con người nhỏ bé trong Godzilla Minus Zero

Trong Godzilla Minus One, nhân vật trung tâm Koichi Shikishima là một phi công kamikaze sống sót sau chiến tranh nhưng bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi và những mất mát.

Giữa một Nhật Bản đổ nát, anh dần tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi xây dựng mối quan hệ với Noriko và cô bé Akiko, họ trở thành điểm tựa tinh thần trong hành trình đối mặt với Godzilla, đồng thời đại diện cho khát vọng bắt đầu lại của những con người phải chịu đựng hậu quả chiến tranh.

Với phần tiếp theo, Yamazaki cho biết trọng tâm câu chuyện sẽ dịch chuyển từ Shikishima với tư cách một cá nhân sang toàn bộ gia đình mà anh đã xây dựng - Ảnh: Toho

Sự thay đổi này mở ra khả năng khai thác những khía cạnh mà phần đầu mới chỉ đặt nền móng.

Nếu Minus One tập trung vào hành trình vượt qua mặc cảm và tìm lại ý nghĩa tồn tại của Shikishima, phần tiếp theo có thể đi sâu hơn vào những trách nhiệm đi kèm với việc xây dựng một mái ấm, cũng như nỗi sợ mất đi những gì con người đã vất vả gây dựng.

Theo Yamazaki, gia đình Shikishima và đất nước Nhật Bản đều đang từng bước phục hồi. Sau chiến tranh, họ bắt đầu tiến gần hơn đến trạng thái bình thường, hay nói cách khác là dần trở về con số không.

Trailer phim Godzilla Minus Zero

Tuy nhiên, quá trình hồi phục ấy chưa thể bảo đảm một tương lai bình yên. Một mối đe dọa mới xuất hiện, sẵn sàng tước đoạt tất cả những gì các nhân vật đã nỗ lực xây dựng.

"Trong Godzilla Minus Zero, cả đất nước và gia đình Shikishima đều đang bắt đầu hồi phục. Theo một nghĩa nào đó, họ đang dần tiến gần hơn đến con số không. Nhưng rồi một mối đe dọa mới xuất hiện, sẵn sàng lấy đi tất cả những gì họ đã vất vả xây dựng", ông nói.

