Godzilla Minus Zero được ca ngợi là bom tấn IMAX đỉnh nhất năm

Hiện Godzilla Minus Zero đạt 92% điểm đánh giá trên Rotten Tomatoes từ 50 bài phê bình. Phim nhận được 78 điểm trên Metacritic và mức đánh giá 4/5 sao trên Letterboxd - Ảnh: Gkids

Godzilla đã trở lại và lần này còn giận dữ hơn bao giờ hết! Theo The Hollywood Reporter, Godzilla Minus Zero vừa có loạt buổi chiếu sớm cho báo chí ở Bắc Mỹ.

Những phản ứng đầu tiên về bộ phim nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội. Nhận định chung? Đây tiếp tục là một bom tấn quái vật khổng lồ đáng chú ý.

Cơn mưa lời khen dành cho Godzilla Minus Zero

Do Takashi Yamazaki viết kịch bản và đạo diễn, Godzilla Minus Zero là phần tiếp nối trực tiếp của Godzilla Minus One (2023).

Phim trước đó thu về hơn 100 triệu USD tại phòng vé toàn cầu với kinh phí sản xuất 15 triệu USD, đồng thời giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất năm 2024.

Nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng ở Mỹ Borys Kit chia sẻ trên X: "Godzilla Minus Zero thực sự là bộ phim hoành tráng nhất tôi xem trong năm nay, khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời đúng nghĩa. Có những phân cảnh sẽ khiến bạn phải há hốc mồm kinh ngạc".

Trailer Godzilla Minus Zero

Courtney Howard, cây viết có uy tín tại Holluwood, nhận định "Godzilla Minus Zero thực sự bùng nổ. Những màn tàn phá của các quái vật kaiju vô cùng ngoạn mục khi được trình chiếu trên màn hình IMAX tuyệt đẹp.

Tuyến truyện con người được xây dựng có chiều sâu, giàu sức nặng cảm xúc và bổ trợ hoàn hảo cho những pha hành động nghẹt thở".

Một chuyên gia khác đánh giá: "Nếu Minus One là Oppenheimer của dòng phim Godzilla thì Minus Zero chính là The Dark Knight.

Phim giàu cảm xúc, căng thẳng và hoàn toàn không làm người xem thất vọng với những màn hành động của quái vật kaiju. Có lẽ đây là phiên bản Ghidorah xuất sắc nhất từ trước đến nay. Đây chắc chắn là trải nghiệm IMAX đỉnh cao nhất năm".

Một lời bình đáng chú ý khác như: "Bộ phim quá điên rồ! Cả khán phòng đều hồi hộp đến nghẹt thở, liên tục có những phản ứng thành tiếng trước những gì diễn ra trên màn ảnh".

Godzilla Minus Zero chinh phục giới phê bình nhờ kết hợp hiệu quả kỹ xảo hình ảnh, cảnh hành động quy mô lớn - Ảnh: Gkids

Theo phần giới thiệu nội dung từ Toho, Godzilla Minus Zero lấy bối cảnh hai năm sau những sự kiện trong phần phim trước:

"Chiến tranh đã đẩy Nhật Bản về con số 0, còn Godzilla khiến đất nước chìm sâu xuống mức âm. Hai năm trôi qua kể từ đó. Nhật Bản phải trải qua những cuộc đấu tranh đầy đau đớn để phục hồi và cuối cùng tìm lại nhịp sống thường ngày.

Ngay khi nhân loại vừa cố gắng níu giữ nền hòa bình phải đánh đổi bằng biết bao gian khó, một mối đe dọa mới bất ngờ xuất hiện, lập tức dập tắt mọi hy vọng. Sẽ không có lần thứ ba. Tất cả sẽ kết thúc tại đây".

Đây là tác phẩm điện ảnh Nhật Bản đầu tiên được sản xuất với định dạng dành riêng cho hệ thống rạp IMAX - Ảnh: Gkids

Nhà phê bình David Rooney của The Hollywood Reporter từng xem phim tại Liên hoan phim New York và mô tả tác phẩm là một "cú nổ". Ông dành lời khen cho Takashi Yamazaki vì đã nâng tầm những màn trình diễn hoành tráng so với phần phim đầu tiên. "Cuộc đụng độ giữa những quái vật kaiju huyền thoại tạo nên một trận đối đầu dữ dội, mãn nhãn. Bộ phim liên tục khiến khán giả kinh ngạc bằng những pha hành động nghẹt thở, rồi tiếp tục đẩy giới hạn lên cao hơn trong từng màn giao tranh tiếp theo" - David Rooney nhận xét. Ông cũng chia sẻ bản thân gần như nín thở trong một phân cảnh căng thẳng, khi Godzilla tiến sát một chiếc thủy phi cơ đang cố gắng cất cánh khẩn cấp. Godzilla Minus Zero sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 6-11.