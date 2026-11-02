Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Godzilla Minus Zero nhận phản hồi tích cực tại các buổi công chiếu quốc tế, đồng thời đạt 92% trên Rotten Tomatoes ngay trước thềm ra mắt.

Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp - Ảnh 2.

Godzilla Minus Zero gây bão tại Liên hoan phim Tokyo năm nay - Ảnh: TOHO

Theo The Hollywood Reporter, Godzilla Minus Zero đang nhận sự quan tâm lớn trước thềm phát hành tại Nhật Bản ngày 3-11.

Hai suất chiếu Godzilla Minus Zero tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 39 đều kín chỗ, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Trước đó, phim cũng thu hút đông đảo người hâm mộ tại buổi công chiếu ở Los Angeles.

Godzilla Minus Zero "hot rần rần"

Tại Liên hoan phim Tokyo, Godzilla Minus Zero được lựa chọn làm bộ phim tâm điểm trong chương trình liên hoan năm nay. 

Hai suất chiếu diễn ra tại Hulic Hall Tokyo, thuộc khu Ginza. Nhiều khán giả mặc trang phục hóa trang thành quái vật, mang theo mô hình Godzilla đến rạp. Sau suất chiếu thứ hai, khán phòng vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Khán giả hào hứng trò chuyện về các phân cảnh quái vật yêu thích khi rời rạp.

Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp - Ảnh 3.

Các diễn viên của phim Godzilla Minus Zero (từ trái sang phải) Ryunosuke Kamiki, Sae Nagatani và Minami Hamabe tại buổi chiếu phim tại Liên hoan phim Tokyo - Ảnh: Tokyo International Film Festival

Tại buổi công chiếu ở nhà hát TCL Chinese Theatre, Los Angeles, Godzilla Minus Zero nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với những tràng pháo tay kéo dài từ khán phòng 900 chỗ ngồi. Kamiki Ryunosuke, diễn viên trở lại với vai Shikishima Koichi, nói đây là trải nghiệm đáng nhớ đối với anh.

TIN LIÊN QUAN

"Bầu không khí khi ấy thực sự phi thường. 

Được trực tiếp cảm nhận sự nhiệt tình mãnh liệt đó khiến tôi một lần nữa nhận ra Godzilla được yêu mến sâu sắc đến mức nào trên toàn thế giới.

Đó là một trải nghiệm vô giá" - nam diễn viên chia sẻ.

Bạn diễn Hamabe Minami nhớ lại cuộc gặp gỡ người hâm mộ tại bữa tiệc sau buổi công chiếu. Nhiều khán giả tiến đến trò chuyện với dàn diễn viên, mặc trang phục theo chủ đề Godzilla hoặc đeo huy hiệu hình quái vật.

Godzilla Minus Zero lấy bối cảnh năm 1949, khoảng hai năm sau các sự kiện trong Godzilla Minus One

Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp - Ảnh 4.

Godzilla Minus Zero tiếp nối sự kiện trong Godzilla Minus One - Ảnh: TOHO

Nhật Bản vẫn đang tái thiết sau chiến tranh và cuộc tấn công của Godzilla. Gia đình Shikishima đã dần ổn định cuộc sống thường nhật trước khi một thảm họa mới xuất hiện, đe dọa sự bình yên của họ. Khi Godzilla xuất hiện, các nhân vật phải tìm cách bảo vệ người thân, dẫn đến những quyết định vô cùng khó khăn.

Đáng chú ý, phần phim đưa King Ghidorah, quái vật ba đầu và đối thủ mang tính biểu tượng của Godzilla, vào câu chuyện hậu chiến do Yamazaki xây dựng. 

Kamiki cho biết gia đình là yếu tố quan trọng trong mạch truyện mới: "Có một gia đình thường khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng có thể khiến chúng ta trở nên dễ bị tổn thương hơn". 

Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp - Ảnh 5.

Godzilla Minus Zero được dự đoán sẽ bùng nổ không kém Godzilla Minus One - Ảnh: TOHO

Trước đó, Godzilla Minus One (2023) thu về hơn 7,65 tỉ yen tại phòng vé Nhật Bản. Đây trở thành phim điện ảnh châu Á đầu tiên giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96, đồng thời nhận hơn 50 giải thưởng tại Nhật Bản và quốc tế.

Với phần tiếp theo, Yamazaki Takashi tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Godzilla Minus Zero ra mắt tại Liên hoan phim New York hồi tháng 9 và hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, dựa trên 52 bài đánh giá. 

Nhà phê bình David Rooney của The Hollywood Reporter mô tả phim là một "cú nổ phóng xạ" và đánh giá bộ phim hấp dẫn không kém phần tiền nhiệm.

Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp - Ảnh 6.Godzilla Minus Zero được ca ngợi là bom tấn IMAX đỉnh nhất năm

Godzilla Minus Zero là phần tiếp theo của bộ phim Godzilla Minus One - tác phẩm từng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và đoạt giải Oscar.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: godzilla minus zero Ryunosuke Kamiki godzilla liên hoan phim tokyo Nhật BẢn

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất