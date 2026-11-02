Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp

Godzilla Minus Zero gây bão tại Liên hoan phim Tokyo năm nay - Ảnh: TOHO

Theo The Hollywood Reporter, Godzilla Minus Zero đang nhận sự quan tâm lớn trước thềm phát hành tại Nhật Bản ngày 3-11.

Hai suất chiếu Godzilla Minus Zero tại Liên hoan phim Tokyo lần thứ 39 đều kín chỗ, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Trước đó, phim cũng thu hút đông đảo người hâm mộ tại buổi công chiếu ở Los Angeles.

Godzilla Minus Zero "hot rần rần"

Tại Liên hoan phim Tokyo, Godzilla Minus Zero được lựa chọn làm bộ phim tâm điểm trong chương trình liên hoan năm nay.

Hai suất chiếu diễn ra tại Hulic Hall Tokyo, thuộc khu Ginza. Nhiều khán giả mặc trang phục hóa trang thành quái vật, mang theo mô hình Godzilla đến rạp. Sau suất chiếu thứ hai, khán phòng vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Khán giả hào hứng trò chuyện về các phân cảnh quái vật yêu thích khi rời rạp.

Các diễn viên của phim Godzilla Minus Zero (từ trái sang phải) Ryunosuke Kamiki, Sae Nagatani và Minami Hamabe tại buổi chiếu phim tại Liên hoan phim Tokyo - Ảnh: Tokyo International Film Festival

Tại buổi công chiếu ở nhà hát TCL Chinese Theatre, Los Angeles, Godzilla Minus Zero nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với những tràng pháo tay kéo dài từ khán phòng 900 chỗ ngồi. Kamiki Ryunosuke, diễn viên trở lại với vai Shikishima Koichi, nói đây là trải nghiệm đáng nhớ đối với anh.

"Bầu không khí khi ấy thực sự phi thường.

Được trực tiếp cảm nhận sự nhiệt tình mãnh liệt đó khiến tôi một lần nữa nhận ra Godzilla được yêu mến sâu sắc đến mức nào trên toàn thế giới.

Đó là một trải nghiệm vô giá" - nam diễn viên chia sẻ.

Bạn diễn Hamabe Minami nhớ lại cuộc gặp gỡ người hâm mộ tại bữa tiệc sau buổi công chiếu. Nhiều khán giả tiến đến trò chuyện với dàn diễn viên, mặc trang phục theo chủ đề Godzilla hoặc đeo huy hiệu hình quái vật.

Godzilla Minus Zero lấy bối cảnh năm 1949, khoảng hai năm sau các sự kiện trong Godzilla Minus One.

Godzilla Minus Zero tiếp nối sự kiện trong Godzilla Minus One - Ảnh: TOHO



Nhật Bản vẫn đang tái thiết sau chiến tranh và cuộc tấn công của Godzilla. Gia đình Shikishima đã dần ổn định cuộc sống thường nhật trước khi một thảm họa mới xuất hiện, đe dọa sự bình yên của họ. Khi Godzilla xuất hiện, các nhân vật phải tìm cách bảo vệ người thân, dẫn đến những quyết định vô cùng khó khăn.

Đáng chú ý, phần phim đưa King Ghidorah, quái vật ba đầu và đối thủ mang tính biểu tượng của Godzilla, vào câu chuyện hậu chiến do Yamazaki xây dựng.

Kamiki cho biết gia đình là yếu tố quan trọng trong mạch truyện mới: "Có một gia đình thường khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng có thể khiến chúng ta trở nên dễ bị tổn thương hơn".

Godzilla Minus Zero được dự đoán sẽ bùng nổ không kém Godzilla Minus One - Ảnh: TOHO

Trước đó, Godzilla Minus One (2023) thu về hơn 7,65 tỉ yen tại phòng vé Nhật Bản. Đây trở thành phim điện ảnh châu Á đầu tiên giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 96, đồng thời nhận hơn 50 giải thưởng tại Nhật Bản và quốc tế.

Với phần tiếp theo, Yamazaki Takashi tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Godzilla Minus Zero ra mắt tại Liên hoan phim New York hồi tháng 9 và hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, dựa trên 52 bài đánh giá.

Nhà phê bình David Rooney của The Hollywood Reporter mô tả phim là một "cú nổ phóng xạ" và đánh giá bộ phim hấp dẫn không kém phần tiền nhiệm.