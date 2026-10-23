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Tại sao Công chúa Nhật Bản không có vương miện riêng?

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Công chúa Nhật Bản Aiko thường mượn vương miện từ thành viên trong gia đình để đội trong các sự kiện quan trọng, thay vì đặt chế tác mới theo thông lệ hoàng gia.

Vì sao Công chúa Nhật Bản không sở hữu vương miện riêng? - Ảnh 1.

Công chúa Aiko được người dân Nhật Bản yêu mến vì sự thân thiện và tấm lòng tốt bụng - Ảnh: STR

Các hoàng gia trên thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những năm gần đây, thế hệ nữ thành viên trẻ của Hoàng gia Nhật Bản cũng dần xuất hiện trước công chúng nhiều hơn.

Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, từng bước đảm nhận thêm các nhiệm vụ chính thức sau khi trưởng thành.

Từ những sự kiện trong nước, nghi lễ hoàng gia đến các chuyến công du nước ngoài đại diện cho Hoàng gia Nhật Bản, sự hiện diện của cô ngày càng trở nên nổi bật.

Tuy nhiên, tại những sự kiện quan trọng đòi hỏi trang phục lễ nghi và vương miện, Công chúa Aiko luôn xuất hiện với cùng một chiếc vương miện mượn từ một thành viên trong gia đình.

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Sau khi chính thức trưởng thành vào năm 2021, Công chúa Aiko bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các công việc của hoàng gia và làm việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản - Ảnh: Yuichi Yamazaki

Chiếc vương miện trong lễ trưởng thành

Tháng 12-2021, không lâu sau sinh nhật tuổi 20 của Công chúa Aiko, Hoàng gia Nhật Bản tổ chức nghi lễ trưởng thành.

Trong dịp này, Công chúa Aiko diện lễ phục màu trắng thanh lịch, đeo Huân chương Đại thập tự Vương miện quý giá do cha cô, Thiên hoàng Naruhito, trao tặng.

Trên đầu cô là chiếc vương miện kim cương lấp lánh, đánh dấu lần đầu tiên chính thức xuất hiện với tư cách một thành viên hoàng gia đã trưởng thành.

Vì sao Công chúa Nhật Bản không sở hữu vương miện riêng? - Ảnh 3.

Vương miện được chế tác bởi thương hiệu trang sức Nhật Bản Mikimoto, có thiết kế gồm nhiều đường nét uốn lượn hình dây leo, kết hợp những viên kim cương lấp lánh - Ảnh: Tatler

Tuy nhiên, chiếc vương miện này thực chất không thuộc sở hữu của Hoàng gia Nhật Bản, cũng không phải tài sản riêng của Công chúa Aiko.

Chủ nhân thực sự của món trang sức là Công chúa Sayako Kuroda, cô ruột của Aiko, trước đây được biết đến với tước hiệu Nội thân vương Sayako. Khi Sayako tròn 20 tuổi, bà đặt chế tác một chiếc vương miện riêng theo thông lệ của hoàng gia.

Chi phí cho món trang sức được chi trả bằng ngân sách cá nhân của Thiên hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko khi đó. Vì vậy, ngay cả sau khi kết hôn, rời khỏi hoàng gia và từ bỏ tước vị, Sayako vẫn giữ quyền sở hữu chiếc vương miện, thay vì phải hoàn trả cho hoàng tộc.

Vì sao Công chúa Nhật Bản không sở hữu vương miện riêng? - Ảnh 4.

Khi đến tuổi trưởng thành, Công chúa Aiko mượn chiếc vương miện từ cô ruột để sử dụng. Kể từ đó, trong nhiều dịp quan trọng đòi hỏi trang sức lễ nghi, người đẹp gần như luôn lựa chọn món trang sức này - Ảnh: Elle

Lý do Công chúa Nhật Bản từ chối chế tác vương miện mới

Đáng chú ý, theo truyền thông Nhật Bản, Công chúa Aiko không muốn chế tác vương miện mới nhằm chia sẻ khó khăn kinh tế mà người dân Nhật Bản phải gánh chịu trong đại dịch COVID-19.

Nhưng khi đại dịch đi qua, ngân sách do Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố năm 2026 vẫn không có khoản chi nào dành cho việc chế tác vương miện mới cho Công chúa Aiko.

Điều này khiến chiếc vương miện "mượn" dần trở thành dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ hoàng gia của Công chúa Aiko.

Vì sao Công chúa Nhật Bản không sở hữu vương miện riêng? - Ảnh 5.

Phong cách đời thường thanh lịch của Công chúa Aiko - Ảnh: Tatler

Truyền thống của Hoàng gia Nhật Bản

Công chúa Sayako không phải trường hợp duy nhất. Trong nhiều năm, việc chế tác vương miện riêng cho các nữ thành viên Hoàng gia Nhật Bản khi trưởng thành trở thành một thông lệ.

Những món trang sức này được tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu tham dự các nghi lễ trong cung đình và thực hiện nhiệm vụ chính thức ngày càng tăng khi họ bước vào tuổi trưởng thành.

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Bên cạnh vương miện, bộ trang sức thường bao gồm vòng cổ, vòng tay, hoa tai cùng các phụ kiện phối hợp với huân chương, tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

Hai người chị họ cùng thế hệ với Công chúa Aiko là Mako và Kako cũng từng được chế tác bộ trang sức riêng khi trưởng thành.

Khi Công chúa Mako trưởng thành, cô chi 28,56 triệu yen để đặt thương hiệu trang sức Nhật Bản Wako chế tác bộ gồm 5 món, trong đó có vương miện.

Trong khi đó, bộ trang sức gồm 5 món của Công chúa Kako do Mikimoto chế tác có tổng trị giá 27,93 triệu yen.

Tại sao Công chúa Nhật Bản không có vương miện riêng? - Ảnh 7.Kho báu vương miện của Hoàng gia Anh

Qua nhiều thế hệ, các thành viên nữ của Hoàng gia Anh xuất hiện với vô số chiếc vương miện lấp lánh. Tuy nhiên, một số món trang sức rực rỡ nhất hiện vẫn được cất giữ kín đáo.

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    Chủ đề: thời trang hoàng gia nhật bản vương miện Mikimoto phong cách thời trang

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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