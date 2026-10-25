'Kungfu nữ túc' của Châu Tinh Trì nhận 0 điểm trên Rotten Tomatoes

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Kungfu nữ túc - Ảnh: Weibo

Theo Sohu, Kungfu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn là phim điện ảnh ăn khách tại thị trường Trung Quốc, vượt mốc 2,3 tỉ nhân dân tệ, đạt 5,9 điểm trên Douban.

Không ngờ khi ra mắt tại Bắc Mỹ, phim lại có màn khởi đầu với 0% trên Rotten Tomatoes. Các đơn vị truyền thông và nhà phê bình đều không đưa ra đánh giá tích cực nào, chỉ toàn những lời chê bai, thậm chí còn gay gắt hơn.

'Cơn mưa lời chê' từ giới phê bình Bắc Mỹ

Kungfu nữ túc kể về hành trình của một đội bóng đá nữ yếu kém, chắp vá nhưng đã kết hợp võ thuật để tạo nên những chiến thắng kỳ diệu.

Nhà phê bình Katie Smith-Wong, người tham gia bình chọn cho tạp chí Sight and Sound và thường xuyên đưa tin về Liên hoan phim London, nhận xét: "Các tình huống hài trong phim thường lấy những đặc điểm của phụ nữ ra làm trò cười.

Những vấn đề nghiêm trọng như khủng hoảng tâm lý, bản sắc cá nhân, bạo lực gia đình và bắt nạt lại được biến thành những mảng miếng hài sáo mòn.

Mô típ kẻ yếu vươn lên vốn phù hợp với đội Nga Mi, nhưng các nhân vật dần bị xây dựng thành những hình mẫu lố bịch, khiến khán giả khó đồng cảm".

Trailer Kungfu nữ túc

Những pha hành động mãn nhãn và sôi động của Kungfu nữ túc có thể gợi nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của Châu Tinh Trì.

Tuy nhiên, cách kể chuyện cứng nhắc, chỉ chăm chăm theo đuổi những tiếng cười rẻ tiền mà đánh mất chiều sâu khiến phim không thể ghi bàn quyết định.

Một bài đánh giá khác cũng đưa ra nhận xét sắc bén, cho rằng kịch bản là điểm yếu lớn nhất của Kungfu nữ túc.

Cốt truyện đơn giản, thiếu trau chuốt và đầy rẫy những tình tiết sáo mòn. Mâu thuẫn giữa các nhân vật bị đẩy lên một cách khiên cưỡng, dường như chỉ nhằm tạo ra xung đột kịch tính hời hợt bên ngoài sân bóng.

Rõ ràng Châu Tinh Trì không dành nhiều tâm sức cho các phân đoạn tâm lý. Những màn đối diễn giữa các nhân vật lê thê, buồn tẻ và thiếu sức sống.

Khâu xây dựng nhân vật cũng khiến người xem thất vọng. Mỗi nhân vật chỉ được gắn với một nét tính cách đơn điệu rồi lặp đi lặp lại.

Nếu các cầu thủ có cá tính sống động hơn đôi chút, khán giả sẽ dễ quan tâm đến kết quả các trận đấu hơn - Ảnh: Weibo

Trớ trêu thay, những cảnh thi đấu bóng đá lại là điểm sáng duy nhất của toàn bộ phim. Dù dễ nhận ra các cảnh quay sử dụng phông xanh và phụ thuộc nhiều vào kỹ xảo CGI cùng hiệu ứng AI, những phân đoạn này vẫn duy trì nét hài hước phi lý đầy duyên dáng từng làm nên sức hút của Đội bóng Thiếu Lâm (2001).

Các quy luật vật lý và trọng lực dường như bị gạt sang một bên: những cô gái bay vút lên không trung, tung cú sút đưa bóng đi xa đến khó tin, thậm chí triệu hồi mãnh hổ và chiếc chuông sắt khổng lồ để hỗ trợ thi đấu.

Hiệu ứng hình ảnh mang tính hoạt hình này là dụng ý của phim, đồng thời cũng là phần duy nhất mà Châu Tinh Trì dường như thực sự sẵn lòng đầu tư công sức trau chuốt. Những tình huống cường điệu, phi lý trên sân cỏ thực sự khiến người viết bật cười.

Nếu muốn cảm nhận sức sáng tạo hài hước bay bổng của Châu Tinh Trì, khán giả nên xem lại Tuyệt đỉnh Kungfu (2004).

Lý do Kungfu nữ túc gây sốt ở quê nhà

Có hai yếu tố giúp Kungfu nữ túc thành công ở Trung Quốc, dù không phát huy tác dụng ở Bắc Mỹ.

Thứ nhất là tình cảm hoài niệm. Châu Tinh Trì có ảnh hưởng rất lớn đối với khán giả Trung Quốc. Nhiều người lớn lên cùng phim của ông, chịu ảnh hưởng từ phong cách hài vô lý đặc trưng và luôn cảm thấy mình còn nợ ông một tấm vé xem phim.

Những yếu tố này hoàn toàn không tồn tại đối với khán giả Bắc Mỹ. Trong mắt họ, Châu Tinh Trì đơn giản là một đạo diễn hài người Trung Quốc. Nếu phim không hay, họ sẽ thẳng thừng chê bai.

Kungfu nữ túc do diễn viên, đạo diễn Châu Tinh Trì cầm trịch. Phim được xem là phần kế thừa tinh thần của Đội bóng Thiếu Lâm (2001) từng làm mưa làm gió khắp châu Á một thời - Ảnh: Weibo

Thứ hai là hiệu ứng hâm mộ diễn viên chính. Trên Douban, lượng người hâm mộ đông đảo của các diễn viên (Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng đóng chính) có thể chấm điểm cao để ủng hộ thần tượng.

Tại Bắc Mỹ, những diễn viên này không có nhiều danh tiếng, còn giới phê bình và truyền thông cũng chẳng mấy quan tâm đến họ. Vì thế, điểm số của phim tất yếu lao dốc.