Địch Lệ Nhiệt Ba hóa 'nữ thần bướm' tại đêm hội thời trang Vogue

Khoảnh khắc xuất thần của Địch Lệ Nhiệt Ba tại đêm hội thời trang Vogue - Ảnh: Weibo

Tối 23-10, sự kiện thời trang thường niên Vogue Forces of Fashion 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc), thu hút dàn sao Hoa ngữ đình đám.

Tâm điểm sự kiện năm nay là chủ đề thảm đỏ Extreme Colors (Tuyệt sắc), khuyến khích các nghệ sĩ phá vỡ những quy chuẩn phối màu quen thuộc, thử nghiệm gam màu bão hòa cao và cách kết hợp táo bạo để thể hiện dấu ấn cá nhân.

Đêm thời trang tại Tô Châu năm nay được cộng đồng mạng đánh giá là một trong những thảm đỏ có chất lượng thẩm mỹ nổi bật nhất năm 2026.

Địch Lệ Nhiệt Ba củng cố danh xưng 'nữ hoàng thảm đỏ'

Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao mở màn. Truyền thông Trung Quốc mô tả cô bước ra tựa như nữ thần giáng trần. Dù xuất hiện giữa cơn mưa, người đẹp vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Cô diện đầm đuôi cá màu vàng nhạt, đính kết đá lấp lánh, thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad, kết hợp món trang sức cỡ lớn trên trán của Mikimoto.

Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương nổi tiếng bậc nhất showbiz Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là lúc Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm một phụ kiện hình bướm trên môi, rồi để cánh bướm tung bay đi ở giây phút cuối cùng.

Màn xuất hiện độc đáo một lần nữa củng cố danh xưng "nữ thần thảm đỏ" của nữ diễn viên trong mắt người hâm mộ, lập tức thống trị các bảng tìm kiếm nóng.

Theo Sina, Zuhair Murad là thương hiệu haute couture cao cấp của Lebanon. Việc cho mượn trang phục cần trải qua quá trình xét duyệt trực tiếp từ trụ sở ở nước ngoài và thương hiệu không có văn phòng đại diện tại Trung Quốc.

Vì vậy lần xuất hiện này được xem như một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba sải bước tự tin, mở màn đêm hội thời trang Vogue - Video: Weibo

Nhan sắc và màn trình diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba đang lọt top tìm kiếm nóng trên Weibo - Ảnh: Weibo

Xét từ góc độ ngành thời trang, việc một thương hiệu cho nghệ sĩ mượn trang phục thường liên quan đến độ phủ sóng, mức độ phù hợp giữa hình ảnh nghệ sĩ với tinh thần thương hiệu và khả năng phối hợp của ê kíp.

Với Địch Lệ Nhiệt Ba, sự kết hợp giữa vai trò mở màn thảm đỏ, khả năng lần đầu diện thương hiệu và thiết kế haute couture tạo nên ba yếu tố đáng chú ý cùng lúc, mở ra nhiều chủ đề thảo luận cho truyền thông thời trang và các hợp tác thương hiệu sau này.

Địch Lệ Nhiệt Ba, 34 tuổi, sinh tại Tân Cương, được biết đến qua các bộ phim Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư và Trường Ca hành. Gần đây nhất, cô góp mặt trong bom tấn Kungfu nữ túc của Châu Tinh Trì, tác phẩm thu về hơn 2 tỉ nhân dân tệ, góp phần nâng cao vị thế của nữ diễn viên. Người đẹp là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, đồng thời giữ vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu. Cô thuộc nhóm minh tinh Trung Quốc có sức ảnh hưởng nổi bật trong lĩnh vực thời trang.