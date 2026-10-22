Triệu Lộ Tư lấn át Dương Mịch, Bạch Lộc tại đêm hội thời trang Bazaar

Dương Mịch là người xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ. Cô diện đầm nhung đen dáng dài, kết hợp phụ kiện tóc, hoa tai và vòng tay ngọc trai, tạo nên vẻ đẹp mang hơi hướng cổ điển. Tổng thể tiết chế, thanh lịch và có gu thẩm mỹ - Ảnh: Weibo

Tối 21-10, thảm đỏ đêm hội thường niên của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc chính thức diễn ra, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám.

Màn so kè nhan sắc và danh tiếng của sao Hoa ngữ

Phần đáng chú ý nhất của đêm hội lần này là màn xuất hiện cùng lúc của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư, hai nữ diễn viên thuộc thế hệ sinh sau năm 1995, đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Những năm gần đây, cả hai liên tục nâng cao thành tích diễn xuất và giá trị thương mại, khiến người hâm mộ ngầm đặt lên bàn cân so sánh.

Triệu Lộ Tư lần này có nhiều hoạt động đáng chú ý. Bên cạnh việc xác nhận tham dự đêm hội Bazaar, cô còn được kỳ vọng xuất hiện trên trang bìa số tháng 11 của tạp chí này.

Bộ phim mới Thư chia tay, dự án trọng điểm đánh dấu sự trở lại sau thời gian nghỉ ngơi của nữ diễn viên, cũng đã ấn định ngày khai máy tại Thành Đô vào 28-10. Phim khai thác chủ đề trưởng thành của phụ nữ, khiến nhiều người hâm mộ mong đợi cô thể hiện hình tượng mới.

Triệu Lộ Tư diện đầm haute couture màu vàng ánh kim, kết hợp mái tóc dài uốn xoăn buộc nửa đầu và phụ kiện cài tóc hình hoa. Tạo hình công chúa ngọt ngào khá phù hợp với khí chất của cô - Ảnh: Weibo



Diện mạo tựa công chúa của Triệu Lộ Tư đang gây bão trên Xiaohongshu và Douyin

Bạch Lộc cũng đang có đà phát triển mạnh mẽ. Trong hai năm qua, cô củng cố vị thế diễn viên hạng A nhờ nhiều bộ phim cổ trang, đồng thời nâng tầm nguồn lực thời trang.

Người đẹp trông có làn da trắng hơn các nghệ sĩ khác trong buổi phát sóng trực tiếp vì cô xuất hiện từ sớm, khi vẫn còn ánh sáng tự nhiên.

Đến lượt những ngôi sao sau, mặt trời đã lặn và ánh sáng chủ yếu đến từ hệ thống đèn vàng tại sự kiện, khiến tông da của họ trông vàng hơn khi đặt cạnh Bạch Lộc.

Bạch Lộc diện đầm đen dáng dài đính hạt, điểm tua rua, đồng thời cầm một chiếc quạt tròn phong cách Trung Hoa. Hoa tai và dây chuyền kim cương góp phần tăng vẻ sang trọng - Ảnh: Weibo

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả so sánh Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc. Phần lớn đều nhận định Triệu Lộ Tư có phần nổi bật hơn. Hai người đẹp còn lại bị nhận xét chọn trang phục quá già dặn, phải nhờ nhan sắc nổi bật để cân lại tổng thể.

Theo Sina, chi phí cho một lần xuất hiện trên thảm đỏ phức tạp hơn nhiều người tưởng tượng. Giá trang phục của các nữ minh tinh có thể lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Khi cộng thêm phí tạo mẫu, trang điểm, làm tóc, trang sức, bảo hiểm và đi lại, tổng chi phí trung bình cho một bộ tạo hình hoàn chỉnh có thể dao động từ 500.000 đến 800.000 nhân dân tệ.

Sơ đồ chỗ ngồi và thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ cũng chứa đựng nhiều thông tin đáng chú ý. Vị trí chỗ ngồi trong khán phòng Bazaar được xem như thước đo vị thế của nghệ sĩ trong ngành giải trí.

Việc ai ngồi cạnh ai, ai có mặt ở hàng ghế đầu đều có thể được diễn giải thành dấu hiệu về nguồn lực và mối quan hệ trong ngành.

Huệ Anh Hồng diện đầm dài thêu hoa màu xanh lá, điểm xuyết những bông hoa nhung. Cô cầm trên tay một chiếc ấm đồng nhỏ, kết hợp với mái tóc ngắn gọn gàng, toát lên vẻ sang trọng, quý phái - Ảnh: Weibo

Lý Tư Đồng, nữ chính phim Thư tình gửi bà, diện váy sơ mi trắng với kiểu trang điểm và làm tóc đơn giản. Phụ kiện duy nhất của cô là một chiếc quạt tròn. Chính sự giản dị từ đầu đến chân lại giúp tôn lên khí chất nhẹ nhàng - Ảnh: Weibo

Hồ Nhất Thiên diện áo khoác sơ mi xanh ngọc kết hợp quần jeans xanh. Đây có thể là bộ trang phục khá bình thường nếu được người khác lựa chọn, nhưng vóc dáng cao ráo cùng bờ vai rộng giúp nam diễn viên toát lên khí chất người mẫu - Ảnh: Weibo

Lý Quân Nhuệ diện vest đen có thiết kế chiết eo, kết hợp mái tóc ngắn vuốt dựng và cà vạt sọc đỏ đen, mang vẻ thư sinh và có phần khá tinh nghịch - Ảnh: Weibo

Vương Gia Nhĩ vốn yêu thích trang phục màu đen nên lần này tiếp tục lựa chọn gam màu quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì vest, anh diện trang phục Đường trang truyền thống, kết hợp mái tóc vàng ép sát đầu - Ảnh: Weibo