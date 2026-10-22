Triệu Lộ Tư lấn át Dương Mịch, Bạch Lộc tại đêm hội thời trang Bazaar

Tối 21-10, thảm đỏ đêm hội thường niên của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc chính thức diễn ra, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám.
Màn so kè nhan sắc và danh tiếng của sao Hoa ngữ
Phần đáng chú ý nhất của đêm hội lần này là màn xuất hiện cùng lúc của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư, hai nữ diễn viên thuộc thế hệ sinh sau năm 1995, đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.
Những năm gần đây, cả hai liên tục nâng cao thành tích diễn xuất và giá trị thương mại, khiến người hâm mộ ngầm đặt lên bàn cân so sánh.
Triệu Lộ Tư lần này có nhiều hoạt động đáng chú ý. Bên cạnh việc xác nhận tham dự đêm hội Bazaar, cô còn được kỳ vọng xuất hiện trên trang bìa số tháng 11 của tạp chí này.
Bộ phim mới Thư chia tay, dự án trọng điểm đánh dấu sự trở lại sau thời gian nghỉ ngơi của nữ diễn viên, cũng đã ấn định ngày khai máy tại Thành Đô vào 28-10. Phim khai thác chủ đề trưởng thành của phụ nữ, khiến nhiều người hâm mộ mong đợi cô thể hiện hình tượng mới.
Diện mạo tựa công chúa của Triệu Lộ Tư đang gây bão trên Xiaohongshu và Douyin
Bạch Lộc cũng đang có đà phát triển mạnh mẽ. Trong hai năm qua, cô củng cố vị thế diễn viên hạng A nhờ nhiều bộ phim cổ trang, đồng thời nâng tầm nguồn lực thời trang.
Người đẹp trông có làn da trắng hơn các nghệ sĩ khác trong buổi phát sóng trực tiếp vì cô xuất hiện từ sớm, khi vẫn còn ánh sáng tự nhiên.
Đến lượt những ngôi sao sau, mặt trời đã lặn và ánh sáng chủ yếu đến từ hệ thống đèn vàng tại sự kiện, khiến tông da của họ trông vàng hơn khi đặt cạnh Bạch Lộc.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả so sánh Dương Mịch, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc. Phần lớn đều nhận định Triệu Lộ Tư có phần nổi bật hơn. Hai người đẹp còn lại bị nhận xét chọn trang phục quá già dặn, phải nhờ nhan sắc nổi bật để cân lại tổng thể.
Theo Sina, chi phí cho một lần xuất hiện trên thảm đỏ phức tạp hơn nhiều người tưởng tượng. Giá trang phục của các nữ minh tinh có thể lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ.
Khi cộng thêm phí tạo mẫu, trang điểm, làm tóc, trang sức, bảo hiểm và đi lại, tổng chi phí trung bình cho một bộ tạo hình hoàn chỉnh có thể dao động từ 500.000 đến 800.000 nhân dân tệ.
Sơ đồ chỗ ngồi và thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ cũng chứa đựng nhiều thông tin đáng chú ý. Vị trí chỗ ngồi trong khán phòng Bazaar được xem như thước đo vị thế của nghệ sĩ trong ngành giải trí.
Việc ai ngồi cạnh ai, ai có mặt ở hàng ghế đầu đều có thể được diễn giải thành dấu hiệu về nguồn lực và mối quan hệ trong ngành.
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