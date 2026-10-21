Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Sau khi trình diễn tại Paris, ê kíp của Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động liên hệ nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, chọn hai thiết kế từ bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cơn mưa Huế.

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 1.

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với thiết kế xuyên thấu tông nude, điểm xuyết sắc xanh dịu và những lớp vải bồng nhẹ - Ảnh: NTK cung cấp

Tại một sự kiện ở Trung Quốc, diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi diện đầm thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 mang tên Numéro 6: Vũ khúc cố đô của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn

Bộ sưu tập này được ra mắt trong khuôn khổ Paris Fashion Week, cách đây chưa đầy ba tuần. 

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn cho biết ê kíp của Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động liên hệ với anh sau hai ngày trình diễn tại Paris. Cô chọn hai thiết kế và giữ nguyên các chi tiết theo ý tưởng ban đầu của nhà thiết kế.

Chiếc đầm có nền màu nude, đính sequin và pha lê xanh nhạt, điểm lông vũ trắng cùng những lớp organza phồng. Thiết kế tạo nên vẻ mềm mại, trong trẻo cho nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 2.

Vẻ đẹp Á Đông của Địch Lệ Nhiệt Ba hòa cùng tinh thần mềm mại, giàu chất thơ của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh: NTK cung cấp

Nguyễn Phúc Tuấn kể ẩn sau thiết kế là ký ức tuổi thơ, khi anh đạp xe qua cầu, băng qua sông Hương và gặp một cơn mưa bất chợt. Từ kỷ niệm ấy, anh đưa hình ảnh thiên nhiên vào từng chi tiết của trang phục: lông vũ gợi những ngọn cỏ lau ven sông đung đưa trong gió, các hạt đính kết như cánh chuồn chuồn giữa không trung, còn những lớp organza tái hiện luồng gió trước khi mưa kéo đến.

“Đó là ký ức tôi không bao giờ quên, có cả mùi của đất, mùi của cơn gió trước mưa. Tôi nghĩ chính câu chuyện về thiên nhiên và tuổi thơ ấy đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba rung động với thiết kế này”, Nguyễn Phúc Tuấn nói.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng diện thiết kế của các nhà thiết kế Việt như Trà Linh, Phạm Đăng Anh Thư, Phan Huy... 

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 3.
Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 4.

Các chi tiết pha lê xanh nhạt bắt sáng trên nền vải nude, làm nổi bật vẻ mong manh của thiết kế - Ảnh: NTK cung cấp 

Numéro 6: Vũ khúc cố đô được Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu tối 30-9 tại Maison de l'Amérique Latine, trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Bộ sưu tập gồm 31 thiết kế, sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc và các chi tiết đính kết bằng tay.

Nguyễn Phúc Tuấn cho biết anh lấy cảm hứng sáng tạo từ những cơn mưa xứ Huế, nơi anh sinh ra và lớn lên. Bộ sưu tập kể về cơn mưa qua những chuyển động của thiên nhiên, từ lúc trời chuyển mưa đến khi nắng trở lại.

Với anh, trang phục cần chinh phục người xem bằng vẻ đẹp và cảm xúc trước khi câu chuyện phía sau được kể lại. Dù không biết về sông Hương hay Huế, người xem vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm qua hình ảnh cơn gió báo mưa, những ngọn cỏ nghiêng mình và ánh sáng trên bề mặt vải.

Nhà thiết kế kỳ vọng người mặc và người xem cảm nhận được độ mềm mại, khả năng bắt sáng của lụa Bảo Lộc cùng sự tỉ mỉ trong từng đường đính kết của người nghệ nhân.

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 5.

Từ chất liệu lụa tơ tằm Bảo Lộc đến những chi tiết đính kết tinh xảo, thiết kế mang dấu ấn thủ công Việt Nam - Ảnh: NTK cung cấp

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 6.
Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 7.

Phần thân dưới được xử lý bằng kỹ thuật đính kết thủ công, kết hợp nhiều lớp organza tạo độ phồng và chuyển động - Ảnh: NTK cung cấp 

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 8.
Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 9.

Những chi tiết lông vũ trắng tạo hiệu ứng chuyển động, gợi hình ảnh cỏ lau lay động trong gió - Ảnh: NTK cung cấp 

Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh 10.Nguyễn Phúc Tuấn mang ký ức cơn mưa xứ Huế đến Paris

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn chọn áo dài Việt Nam mở màn show diễn đầu tay tại Paris, đưa những ký ức về cơn mưa Huế vào bộ sưu tập mới, kết nối văn hóa Việt với ngôn ngữ thời trang đương đại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Địch Lệ Nhiệt Ba Nguyễn Phúc Tuấn Numéro Vũ khúc cố đô Huế

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất