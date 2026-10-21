Địch Lệ Nhiệt Ba mê thiết kế đậm chất Huế của Nguyễn Phúc Tuấn

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với thiết kế xuyên thấu tông nude, điểm xuyết sắc xanh dịu và những lớp vải bồng nhẹ - Ảnh: NTK cung cấp

Tại một sự kiện ở Trung Quốc, diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi diện đầm thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 mang tên Numéro 6: Vũ khúc cố đô của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn.

Bộ sưu tập này được ra mắt trong khuôn khổ Paris Fashion Week, cách đây chưa đầy ba tuần.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn cho biết ê kíp của Địch Lệ Nhiệt Ba chủ động liên hệ với anh sau hai ngày trình diễn tại Paris. Cô chọn hai thiết kế và giữ nguyên các chi tiết theo ý tưởng ban đầu của nhà thiết kế.

Chiếc đầm có nền màu nude, đính sequin và pha lê xanh nhạt, điểm lông vũ trắng cùng những lớp organza phồng. Thiết kế tạo nên vẻ mềm mại, trong trẻo cho nữ diễn viên.

Vẻ đẹp Á Đông của Địch Lệ Nhiệt Ba hòa cùng tinh thần mềm mại, giàu chất thơ của Nguyễn Phúc Tuấn - Ảnh: NTK cung cấp

Nguyễn Phúc Tuấn kể ẩn sau thiết kế là ký ức tuổi thơ, khi anh đạp xe qua cầu, băng qua sông Hương và gặp một cơn mưa bất chợt. Từ kỷ niệm ấy, anh đưa hình ảnh thiên nhiên vào từng chi tiết của trang phục: lông vũ gợi những ngọn cỏ lau ven sông đung đưa trong gió, các hạt đính kết như cánh chuồn chuồn giữa không trung, còn những lớp organza tái hiện luồng gió trước khi mưa kéo đến.

“Đó là ký ức tôi không bao giờ quên, có cả mùi của đất, mùi của cơn gió trước mưa. Tôi nghĩ chính câu chuyện về thiên nhiên và tuổi thơ ấy đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba rung động với thiết kế này”, Nguyễn Phúc Tuấn nói.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba từng diện thiết kế của các nhà thiết kế Việt như Trà Linh, Phạm Đăng Anh Thư, Phan Huy...

Các chi tiết pha lê xanh nhạt bắt sáng trên nền vải nude, làm nổi bật vẻ mong manh của thiết kế - Ảnh: NTK cung cấp

Numéro 6: Vũ khúc cố đô được Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu tối 30-9 tại Maison de l'Amérique Latine, trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Bộ sưu tập gồm 31 thiết kế, sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc và các chi tiết đính kết bằng tay. Nguyễn Phúc Tuấn cho biết anh lấy cảm hứng sáng tạo từ những cơn mưa xứ Huế, nơi anh sinh ra và lớn lên. Bộ sưu tập kể về cơn mưa qua những chuyển động của thiên nhiên, từ lúc trời chuyển mưa đến khi nắng trở lại. Với anh, trang phục cần chinh phục người xem bằng vẻ đẹp và cảm xúc trước khi câu chuyện phía sau được kể lại. Dù không biết về sông Hương hay Huế, người xem vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm qua hình ảnh cơn gió báo mưa, những ngọn cỏ nghiêng mình và ánh sáng trên bề mặt vải. Nhà thiết kế kỳ vọng người mặc và người xem cảm nhận được độ mềm mại, khả năng bắt sáng của lụa Bảo Lộc cùng sự tỉ mỉ trong từng đường đính kết của người nghệ nhân.

Từ chất liệu lụa tơ tằm Bảo Lộc đến những chi tiết đính kết tinh xảo, thiết kế mang dấu ấn thủ công Việt Nam - Ảnh: NTK cung cấp

Phần thân dưới được xử lý bằng kỹ thuật đính kết thủ công, kết hợp nhiều lớp organza tạo độ phồng và chuyển động - Ảnh: NTK cung cấp

Những chi tiết lông vũ trắng tạo hiệu ứng chuyển động, gợi hình ảnh cỏ lau lay động trong gió - Ảnh: NTK cung cấp