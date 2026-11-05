Oscar 2027: Hoạt hình không còn là thế giới riêng cho trẻ em

Hoạt hình Wildwood đang là ứng viên sáng giá của Oscar - Ảnh: IMDb

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý của điện ảnh hoạt hình khi ranh giới giữa phim dành cho trẻ em và tác phẩm dành cho người trưởng thành ngày càng được xóa nhòa.

Cuộc đua Oscar 2027 ở hạng mục Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất phản ánh rõ nét sự chuyển dịch này, với hàng loạt ứng viên sở hữu phong cách sáng tạo đa dạng và đề tài giàu tính thử nghiệm.

Nổi bật trong số đó là Wildwood của hãng phim Laika, tác phẩm hiện được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tượng vàng Oscar.

Trailer Wildwood

Đây cũng là phim đầu tiên của Laika được xếp loại PG-13 trong suốt 17 năm hoạt động sản xuất phim điện ảnh. Với thời lượng lên đến 130 phút, Wildwood đồng thời ngang bằng kỷ lục phim hoạt hình nói tiếng Anh dài nhất từng thực hiện.

Dù thành tích phòng vé chưa thực sự khả quan, Wildwood vẫn nhận nhiều đánh giá tích cực và đang được xem là tác phẩm mà các đối thủ phải nỗ lực vượt qua trong cuộc đua Oscar.

Bên cạnh đó, Iron Boy và Toy Story 5 cũng là những đối thủ đáng chú ý, góp phần tạo nên một trong những mùa giải có tính cạnh tranh cao nhất của hạng mục Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất trong những năm gần đây.

Toy Story 5 vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu phòng vé - Ảnh: Pixar

Sự thay đổi trong cán cân quyền lực của phim hoạt hình

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc đua Oscar năm nay là sự thay đổi về vị thế của các hãng phim lớn.

Kể từ khi Guillermo del Toro's Pinocchio giành chiến thắng tại Oscar lần thứ 95, Disney và Pixar vẫn chưa thể một lần nữa sở hữu tượng vàng ở hạng mục Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất.

Thay vào đó, chiến thắng đã lần lượt thuộc về những tác phẩm như The Boy and the Heron, Flow và K-pop Demon Hunters.

Đây là dấu hiệu cho thấy sự đa dạng ngày càng lớn của điện ảnh hoạt hình thế giới, đồng thời mở ra cơ hội cho những nhà làm phim đến từ các nền điện ảnh và hãng sản xuất khác nhau.

K-pop Demon Hunters làm rạng danh Hàn Quốc khi thắng Oscar - Ảnh: Netflix

Trước đó, kể từ khi Shrek giành chiến thắng tại hạng mục này trong lễ trao giải Oscar đầu tiên vào năm 2002, Disney và Pixar từng giữ vai trò thống trị đáng kể.

Tuy nhiên, những kết quả gần đây cho thấy cuộc chơi đang dần thay đổi, khi các tác phẩm có phong cách kể chuyện riêng biệt và góc nhìn sáng tạo mới ngày càng được giới chuyên môn ghi nhận.

Phương tiện kể chuyện dành cho người trưởng thành

Một trong những tác phẩm thể hiện rõ xu hướng này là Tangles, phim hoạt hình không ngần ngại tiếp cận những chủ đề vốn thường xuất hiện trong điện ảnh chính kịch dành cho người trưởng thành.

Đây là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn Leah Nelson, chuyển thể từ cuốn hồi ký đồ họa cùng tên của Sarah Leavitt.

Phim khai thác hành trình đối mặt với căn bệnh Alzheimer của mẹ Leavitt vào cuối thập niên 1990, một câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử, ký ức và những mất mát trong gia đình.

Việc Tangles lựa chọn một câu chuyện xoay quanh bệnh Alzheimer cho thấy hoạt hình hoàn toàn có thể trở thành phương tiện truyền tải những trải nghiệm phức tạp của con người - Ảnh: IMDb

Đáng chú ý, cả Tangles và Wildwood đều được gửi tranh giải ở các hạng mục chính kịch tại Quả cầu vàng, thay vì mặc định tham gia nhóm phim hài như cách nhiều tác phẩm hoạt hình thường được phân loại trước đây.

Dù về mặt kỹ thuật đây chỉ là lựa chọn hạng mục dự thi, quyết định này vẫn mang ý nghĩa nhất định. Nó cho thấy các nhà làm phim mong muốn phim của mình được nhìn nhận như những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và chiều sâu kể chuyện tương đương điện ảnh chính kịch, thay vì chỉ được đánh giá dưới góc độ giải trí.

Một câu hỏi thú vị được đặt ra trong mùa giải năm nay là liệu hoạt hình có thể tiến xa hơn hạng mục dành riêng cho mình để góp mặt trong danh sách đề cử Phim hay nhất hay không. Trong lịch sử Oscar, mới chỉ có 3 phim hoạt hình từng nhận được đề cử ở hạng mục danh giá này, gồm Beauty and the Beast, Up và Toy Story 3. Đáng chú ý, lần gần nhất một tác phẩm hoạt hình được đề cử Phim hay nhất đã cách đây 15 năm. Lễ trao giải Oscar 2027 sẽ diễn ra vào ngày 14-3-2027, với Conan O'Brien tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình.