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Đánh bại Everton, Arsenal san bằng điểm số với Man City

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Tối 24-10, Arsenal đã đánh bại Everton 2-0 ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2026-2027 để san bằng điểm số với Man City.

Đánh bại Everton, Arsenal san bằng điểm số với Man City - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi ghi bàn vào lưới Everton - Ảnh: ARSENAL FC

Arsenal tiếp đón Everton trên sân nhà sau khi nhận được tin vui: Man City hứng chịu thất bại 1-2 trước Aston Villa ở trận đấu sớm ngày thứ Bảy.  

Nếu hạ Everton, Arsenal sẽ san bằng điểm số với đối thủ trong cuộc đua vô địch. Động lực này giúp Arsenal nhập cuộc một cách mạnh mẽ trước Everton. 

Ngay ở phút thứ 7, bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, khung thành Jordan Pickford rơi vào cảnh hỗn loạn trước khi trung vệ Ezri Konsa chớp thời cơ, ghi bàn mở tỉ số cho Arsenal. 

Có được lợi thế dẫn bàn sớm, đội chủ nhà dễ đá hơn hẳn khi các cơ hội liên tiếp xuất hiện. 

Trong đó, Noni Madueke liên tục làm khổ hàng thủ Everton bằng những pha đi bóng hoặc dứt điểm lợi hại. 

Tuy nhiên, Everton cũng tỏ ra rất bản lĩnh khi thiết lập thế trận phòng ngự chặt chẽ không để các chân sút Arsenal dễ dàng tiếp cận khung thành của Pickford. Trước Everton, hàng công của Arsenal với Viktor Gyokeres đá chính ngay từ đầu chưa mang đến hiệu quả.

Chân sút người Thụy Điển vẫn tỏ ra khá lạc lõng và chưa khiến CĐV yên tâm khi thay thế Kai Havertz - người chơi đa dạng hơn. Thiếu vắng Bukayo Saka cũng khiến khả năng tấn công của Arsenal trở nên hạn chế.

Trong bối cảnh các chân sút trên hàng công chưa có duyên, một trung vệ khác đã lên tiếng, đóng đinh chiến thắng cho Arsenal. Phút 68, Ben White có pha chuyền bóng như đặt cho trung vệ Gabriel Magalhães bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal.

Đánh bại Everton, Arsenal có trong tay 21 điểm, san bằng khoảng cách với Man City. Tuy nhiên, Arsneal vẫn xếp dưới đối thủ vì kém hiệu số bàn thắng hơn. 

Đánh bại Everton, Arsenal san bằng điểm số với Man City - Ảnh 2.Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City gặp Aston Villa, Arsenal và Chelsea ra sân

Man City gặp Aston Villa, các trận đấu có sự hiện diện của Arsenal và Chelsea sẽ là tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 24-10 rạng sáng 25-10.

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    Chủ đề: man City Everton Premier League Ngoại hạng Anh ARsenal

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