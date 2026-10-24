Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City gặp Aston Villa, Arsenal và Chelsea ra sân - Đồ họa: H.D

Ở trận đấu sớm nhất tối 24-10 thuộc vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ là cuộc đọ sức giữa Man City và chủ nhà Aston Villa. Man City đang có phong độ cực cao tại Premier League khi toàn thắng ở 7 trận đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, Man City được dự báo sẽ gặp khó khi đối thủ của họ là Aston Villa. Đoàn quân của HLV Unai Emery cũng có phong độ khá tốt cùng dàn cầu thủ chất lượng.

Đó là chưa kể họ còn được thi đấu trên sân nhà. Aston Villa được chờ đợi sẽ là đội bóng đầu tiên khiến Man City mất điểm mùa này.

Sau trận Man City chạm trán Aston Villa vài giờ, hai đại gia của thành London là Arsenal và Chelsea sẽ lần lượt chạm trán Everton và Tottenham.

Đây được dự đoán đều là những trận đấu khó khăn với Arsenal và Chelsea. Giới chuyên môn nhận định Arsenal có nguy cơ sẩy chân nếu không cẩn trọng.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV cũng không thể bỏ qua các cuộc đọ sức đáng chú ý khác như Atletico Madrid gặp Deportivo, hay Dortmnd đụng độ Frankfurt....