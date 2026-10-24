Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City gặp Aston Villa, Arsenal và Chelsea ra sân

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Man City gặp Aston Villa, các trận đấu có sự hiện diện của Arsenal và Chelsea sẽ là tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 24-10 rạng sáng 25-10.

- Ảnh 1.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Man City gặp Aston Villa, Arsenal và Chelsea ra sân - Đồ họa: H.D

Ở trận đấu sớm nhất tối 24-10 thuộc vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ là cuộc đọ sức giữa Man City và chủ nhà Aston Villa. Man City đang có phong độ cực cao tại Premier League khi toàn thắng ở 7 trận đấu đầu tiên.  

Tuy nhiên, Man City được dự báo sẽ gặp khó khi đối thủ của họ là Aston Villa. Đoàn quân của HLV Unai Emery cũng có phong độ khá tốt cùng dàn cầu thủ chất lượng. 

Đó là chưa kể họ còn được thi đấu trên sân nhà. Aston Villa được chờ đợi sẽ là đội bóng đầu tiên khiến Man City mất điểm mùa này. 

Sau trận Man City chạm trán Aston Villa vài giờ, hai đại gia của thành London là Arsenal và Chelsea sẽ lần lượt chạm trán Everton và Tottenham. 

Đây được dự đoán đều là những trận đấu khó khăn với Arsenal và Chelsea. Giới chuyên môn nhận định Arsenal có nguy cơ sẩy chân nếu không cẩn trọng.

Ngoài những trận đấu kể trên, các CĐV cũng không thể bỏ qua các cuộc đọ sức đáng chú ý khác như Atletico Madrid gặp Deportivo, hay Dortmnd đụng độ Frankfurt.... 

- Ảnh 2.Haaland thích vung tiền mua những thứ... khó giải thích

Erling Haaland kiếm khoảng 525.000 bảng mỗi tuần, nhưng cách tiền đạo Man City tiêu tiền đôi khi khiến người ta phải bật cười: mua sách cổ giá 100.000 bảng rồi tặng thư viện, sắm gấu mèo nhồi bông ôm chai rượu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngoại hạng Anh man City Arsenal lịch trực tiếp bóng đá lịch trực tiếp

    Dòng sự kiện: Premier League

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất