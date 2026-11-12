Nóng: Mỹ rút khỏi World Cup, U17 Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Mỹ sẽ không tham dự World Cup U17 - Ảnh: GOAL.COM

Theo Reuters, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đã gửi thư thông báo cho các cầu thủ việc hủy đợt tập huấn và kế hoạch tham dự World Cup U17. Liên đoàn viện dẫn cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Qatar cùng các hướng dẫn dành cho nhân viên đại sứ quán và gia đình.

“Sự an toàn của cầu thủ và ban huấn luyện luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, USSF viết trong thư. Liên đoàn cũng yêu cầu cầu thủ chưa bình luận công khai cho đến khi FIFA thông báo chính thức.

Quyết định được đưa ra sau một thời gian cân nhắc. Theo Yahoo Sports, USSF đã trao đổi với cầu thủ và gia đình khoảng 10 ngày, đồng thời tham khảo bộ phận an ninh nội bộ và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước đó, liên đoàn chuyển địa điểm tập huấn từ Qatar về trung tâm huấn luyện gần Atlanta để phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, cuối cùng Mỹ vẫn quyết định bỏ giải. Một nguồn tin gần gũi với quyết định cho biết việc đưa các cầu thủ 16-17 tuổi tới thi đấu trong hoàn cảnh này là điều không thể chấp nhận.

Cảnh báo ngày 23-10 của Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Qatar ở cấp độ 3, khuyến cáo công dân cân nhắc lại việc đi lại vì nguy cơ xung đột vũ trang. Thông báo đề cập các cuộc tấn công của Houthi vào sân bay dân sự, hạ tầng trọng yếu tại Saudi Arabia và nguy cơ giao tranh lan rộng.

Việc rút lui diễn ra khi công tác chuẩn bị đã gần hoàn tất. Ngày 6-11, HLV Alex Aldaz công bố danh sách 21 cầu thủ Mỹ, trong đó có những gương mặt thuộc các CLB Ajax, AC Milan, Feyenoord và PSV. Ngày 11-11, FIFA còn công bố danh sách chính thức của toàn bộ 48 đội dự giải.

Vậy U17 Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào? Trước mắt, việc Mỹ bỏ giải chưa trực tiếp làm thay đổi đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland. Mỹ nằm ở bảng J cùng Montenegro, Chile và Algeria, còn Việt Nam thuộc bảng G với Bỉ, New Zealand và Mali.

Đến sáng 12-11, chưa có thông báo điều chỉnh lịch thi đấu của Việt Nam hoặc hoãn giải trong các nguồn được kiểm tra. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ khiến vấn đề an ninh tại nước chủ nhà trở thành mối quan tâm lớn trước ngày khai mạc.

Theo USA Today, điều lệ cho phép FIFA chọn đội thay thế. Mỹ cũng có thể chịu mức phạt tối thiểu 20.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 24.000 USD, vì rút lui trong vòng 30 ngày trước khai mạc. FIFA chưa công bố phương án xử lý; chưa có dấu hiệu đội khác nối gót Mỹ.

World Cup U17 và tấm vé lịch sử của Việt Nam World Cup U17 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, theo kế hoạch gồm 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu giành vé sau khi vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026. Ở lượt cuối bảng C ngày 13-5, Việt Nam ngược dòng thắng UAE 3-2, giành ngôi đầu với 6 điểm. Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt ghi bàn. Chiến thắng giúp bóng đá trẻ Việt Nam chạm cột mốc lịch sử, đồng thời giành quyền góp mặt ở sân chơi thế giới cuối năm.

Các đối thủ của Việt Nam liên tiếp nhận tin dữ ở World Cup U17 Sau Bỉ, đến lượt Mali chịu tổn thất lực lượng trước thềm World Cup U17 2026, khi tiền đạo chủ lực Abdoulaye Toure của họ vắng mặt vì chấn thương nặng. Đây có thể xem là lợi thế cho phía U17 Việt Nam.



