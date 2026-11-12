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Saudi Pro League xáo trộn lớn, Ronaldo biết đến khi nào mới ra sân trở lại?

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Hai trận đấu liên tiếp của Al Nassr bị dời lịch khiến người hâm mộ Cristiano Ronaldo bối rối. Tuy nhiên, Saudi Pro League đã xác nhận ngày đội bóng này trở lại thi đấu.

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Sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo chỉ còn màu áo CLB Al Nassr để săn bàn - Ảnh: REUTERS

Người hâm mộ Ronaldo sẽ bàng hoàng khi nhận ra rằng 2 trận đấu gần nhất của Al Nassr đều bị hoãn lại.

Cụ thể, trên các ứng dụng theo dõi bóng đá, trận Al Hazem – Al Nassr ngày 6-11 và Al Nassr – Al Qadsiah rạng sáng 21-11 đều xuất hiện với dòng thông báo hoãn. Việc hai lịch đấu liên tiếp bị gạch dễ khiến người hâm mộ tưởng giải vô địch Saudi Arabia đang đình trệ chưa hẹn ngày trở lại.

Thực tế, đây là hệ quả của đợt điều chỉnh lịch thi đấu trên diện rộng. Ngày 3-11, ban tổ chức Saudi Pro League thông báo hoãn toàn bộ vòng 13, trong đó có chuyến làm khách của Al Nassr trước Al Hazem, để rà soát lịch mùa giải.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Asian Cup 2027 đổi thời gian tổ chức. Giải đấu vốn dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7-1 đến 5-2-2027, nay được chuyển sang ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) viện dẫn tình hình đặc biệt trong khu vực, những khó khăn về hậu cần và gián đoạn đi lại; lịch mới vẫn còn phải trình FIFA phê duyệt.

Khoảng thời gian vốn dành cho Asian Cup vì vậy được "giải phóng". Saudi Pro League quyết định phân bổ lại các vòng đấu, đưa thêm trận vào tháng 1, giảm mật độ thi đấu ở cuối mùa và tăng thời gian hồi phục cho cầu thủ. Ngày 9-11, giải công bố lịch mới cho các vòng 13–21.

Theo lịch chính thức, Al Hazem sẽ tiếp Al Nassr lúc 19h15 ngày 28-11, giờ Việt Nam. Trận Al Nassr gặp Al Qadsiah được chuyển sang 0h30 ngày 5-12 tại Al Awwal Park. Như vậy, cả hai trận bị gạch trên lịch cũ đều đã có ngày thi đấu mới.

Trước đó, Al Nassr đã nhiều lần phải điều chỉnh kế hoạch. Ngày 13-10, Saudi Pro League dời ba trận thuộc vòng 9 vì những yêu cầu hậu cần, tổ chức và thời gian nghỉ tối thiểu giữa các trận. Cuộc đối đầu Al Ahli – Al Nassr khi ấy được chuyển sang tận ngày 6-3-2027.

Đến ngày 25-10, AFC tiếp tục thông báo hoãn trận Al Nassr gặp Al Wasl dự kiến diễn ra hôm sau tại AFC Champions League Elite. Theo Reuters, AFC không công bố nguyên nhân cụ thể, trong bối cảnh đi lại trong khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Dù lịch đấu liên tục xáo trộn, ngày trở lại của Al Nassr hiện đã rõ: đội sẽ làm khách trước Al Ahli lúc 0h30 ngày 21-11, giờ Việt Nam. Đây chính là trận đá bù vòng 9 được kéo lên từ lịch tháng 3-2027. Ronaldo vì thế đã có lịch thi đấu cùng CLB, còn việc ra sân phụ thuộc tình trạng thể lực và lựa chọn của ban huấn luyện.

Saudi Pro League xáo trộn lớn, Ronaldo đến khi nào mới ra sân trở lại? - Ảnh 3.Giã từ tuyển Bồ Đào Nha, mục tiêu 1.000 bàn thắng của Ronaldo có 'gãy ngang'?

Không còn khoác áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, mục tiêu đạt 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ của siêu sao Cristiano Ronaldo có thể bị ảnh hưởng.

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    Chủ đề: Saudi Arabia Al Nassr Saudi Pro League Asian Cup hoãn

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