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FIFA làm khó Ronaldo nhưng Saudi Pro League quyết 'đấu đến cùng'

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Tranh cãi xung quanh bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp Cristiano Ronaldo tiếp tục nóng lên, khi ban tổ chức Giải vô địch Saudi Arabia được cho là đã liên hệ FIFA và Opta để bảo vệ quyết định công nhận pha lập công của siêu sao Bồ Đào Nha.

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Ronaldo sẽ được công nhận bàn thắng thứ 982, theo Saudi Pro League - Ảnh: REUTERS

Theo trang Saudi Sport tối ngày 26-10, nhà báo thể thao Khaled Al-Shneif tiết lộ thông tin ban tổ chức Saudi Pro League đã liên hệ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Hãng thống kê Opta để làm rõ bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo.

Đây là thông tin được ban tổ chức Saudi Pro League thống nhất sau cuộc họp vào ngày 26-10, liên quan đến bàn thắng của Ronaldo vào lưới Al Faisaly.

Phía Saudi Arabia muốn các tổ chức này ghi nhận Ronaldo là tác giả bàn thắng, căn cứ vào báo cáo chính thức của trọng tài và kết luận từ bộ phận trọng tài giải đấu. Tuy nhiên chưa có thông tin cho thấy FIFA hoặc Opta đã đồng ý thay đổi cách thống kê.

Tranh cãi bắt nguồn từ trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 hôm 23-10, thuộc vòng 11 Giải vô địch Saudi Arabia.

Phút 49, Ronaldo bật cao đón quả đá phạt của Joao Felix. Bóng sau đó chạm hậu vệ Andrei Girotto rồi đi vào lưới.

Trọng tài Abdullah Al-Owaidan ghi nhận bàn thắng cho Ronaldo, giúp siêu sao 41 tuổi nâng thành tích lên 982 bàn trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 18 lần lập công.

Tuy nhiên Trung tâm trận đấu của FIFA cùng các nền tảng thống kê như Opta và Sofascore lại xác định Girotto phản lưới nhà. Theo cách tính này, Ronaldo vẫn chỉ có 981 bàn.

Trái lại, Saudi Pro League hiện vẫn ghi nhận Ronaldo có 982 bàn. Ban tổ chức giải đấu chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng tiết lộ từ giới truyền thông khẳng định họ giữ vững lập trường ban đầu.

Vụ việc đặc biệt thu hút sự chú ý bởi Ronaldo đang tiến gần cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Chỉ một bàn thắng cũng có thể ảnh hưởng đến hành trình chinh phục thành tích được cả thế giới bóng đá theo dõi.

FIFA làm khó Ronaldo nhưng Saudi Pro League quyết 'đấu đến cùng' - Ảnh 3.AFC xếp đội bóng của Ronaldo ngang với CLB Indonesia

'Persib Bandung của chúng ta bằng điểm với Al Nassr của Ronaldo trên bảng xếp hạng của AFC', báo Viva của Indonesia hào hứng giật tít chiều ngày 26-10.

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    Chủ đề: Opta bàn thắng FIFA Al Nassr SAudi

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