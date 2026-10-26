AFC xếp đội bóng của Ronaldo ngang với CLB Indonesia

Ronaldo (trái) khó lòng khoác áo Al Nassr ở mùa giải tới - Ảnh: REUTERS

Theo bảng xếp hạng CLB châu Á trong mùa giải năm nay (Men's Club Competitions Club Points - Single Season) được AFC cập nhật ngày 26-10, Persib Bandung đứng thứ 22 châu Á với 6,0 điểm, ngang bằng Al Nassr - đội bóng sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo.

Đáng chú ý, Persib Bandung còn xếp trên nhiều tên tuổi của bóng đá châu lục, trong đó có Melbourne Victory (Úc, hạng 32) với 4,667 điểm và FC Seoul (Hàn Quốc, hạng 75) với 2 điểm.

Thành tích này đến từ màn trình diễn ấn tượng của Persib tại AFC Champions League Two 2026-2027. Đại diện Indonesia toàn thắng hai trận đầu vòng bảng, lần lượt đánh bại FC Seoul và Thể Công - Viettel cùng tỉ số 1-0.

Trong khi đó Al Nassr giành một chiến thắng và nhận một thất bại sau hai lượt trận đầu tại AFC Champions League Elite, giải đấu cấp cao nhất dành cho các CLB châu Á. Kết hợp với hệ số do AFC đặt ra, Al Nassr cũng có 6,0 điểm.

Riêng Indonesia còn có Borneo FC đạt 6,6 điểm nhờ thành tích ấn tượng tại AFC Challenge League.

Về phía Việt Nam, Công An Hà Nội đạt 3,0 điểm sau hai thất bại ở vòng đấu chính AFC Champions League Elite. Trong khi đó Thể Công - Viettel có 2,667 điểm với thành tích một hòa, một thua tại AFC Champions League Two.

Bảng thống kê này không phản ánh trực tiếp sức mạnh hay đẳng cấp của các CLB. Theo quy định của AFC, mỗi chiến thắng ở vòng bảng hoặc vòng đấu loại trực tiếp mang lại 3 điểm, hòa được 1 điểm. Các đội còn nhận điểm thưởng khi tham dự từng giai đoạn của giải.

Tuy nhiên AFC áp dụng hệ số quy đổi khác nhau cho ba cấp độ giải đấu: AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và AFC Challenge League. Trong đó hai giải sau lần lượt áp dụng hệ số cơ bản 2/3 và 1/3 so với giải cao nhất, đồng thời có điều chỉnh theo thể thức thi đấu.

Persib Bandung (áo xanh) là đội bóng hàng đầu của Indonesia - Ảnh: ANTARA

Vì vậy dù Persib thắng cả hai trận còn Al Nassr chỉ thắng một trận, hai đội vẫn cùng đạt 6 điểm ở phần tính điểm vòng đấu chính.

Mục đích quan trọng của hệ thống này là xác định suất tham dự các cúp châu Á cho từng nền bóng đá.

Điểm số của các CLB được tổng hợp thành hệ số của liên đoàn thành viên. AFC sau đó tính toán thứ hạng dựa trên thành tích trong tám mùa giải, với trọng số ưu tiên những mùa gần nhất.

Thứ hạng càng cao, mỗi nền bóng đá càng có lợi thế trong việc giành thêm suất tham dự những giải đấu danh giá, đặc biệt là AFC Champions League Elite.

Do mùa giải 2026-2027 vẫn đang diễn ra, điểm số của các CLB cũng như thứ hạng các nền bóng đá sẽ tiếp tục thay đổi theo kết quả thi đấu.