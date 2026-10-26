21 tuổi, cô gái gốc Việt lập liền hai kỷ lục ở bóng đá Mỹ

Jaedyn Shaw trong tà áo dài Việt Nam - Ảnh: INSTAGRAM

Ở vòng 26 của NWSL, cầu thủ gốc Việt Jaedyn Shaw tỏa sáng với cú đúp giúp Gotham FC đánh bại Chicago Stars 3-1. Bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 9 đưa cô đi vào lịch sử giải đấu, khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt 25 bàn ở mùa giải chính.

Ngôi sao bóng đá mang dòng máu Việt

Shaw lập kỷ lục ở tuổi 21 và 309 ngày, vượt thành tích của ngôi sao Sophia Wilson (22 tuổi 317 ngày). Đến phút 66, tiền vệ này tiếp tục ghi bàn, nâng tổng thành tích lên 26 pha lập công.

Chưa đầy hai tuần sau, Shaw có thêm bàn thắng thứ 10 trong mùa giải 2026, trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử Gotham FC chạm cột mốc này ở một mùa bóng. Những con số càng đáng chú ý bởi cô mới bước sang năm thứ năm thi đấu chuyên nghiệp.

Ngôi sao đang làm mưa làm gió trên sân cỏ Mỹ nổi tiếng gần gũi với fan Việt Nam vì có mẹ mang dòng máu Việt, đồng thời luôn chia sẻ về nguồn gốc Á Đông của mình.

Jaedyn Shaw sinh ngày 20-11-2004 tại bang Texas (Mỹ), trong một gia đình đa sắc tộc. Mẹ cô, bà Ann Shaw, mang dòng máu Việt, sinh ra tại Việt Nam, còn cha là ông Lance Shaw, người Mỹ gốc Phi.

Lớn lên tại thành phố Frisco, Shaw sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá. Khi mới 2 tuổi, cô bé đã thích chạy theo quả bóng trong những buổi tập của chị gái. Nhận thấy tài năng đặc biệt của con, bà Ann quyết định tạo điều kiện để Shaw theo đuổi môn thể thao này.

Tuy nhiên hành trình ấy không hề dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn với Goal năm 2023, bà Ann tiết lộ có khoảng 1-2 năm gia đình phải sống trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ để tiết kiệm chi phí cho Shaw tập luyện, thi đấu ở nhiều nơi.

Shaw bùng nổ mạnh mẽ từ khi còn rất trẻ - Ảnh: GETTY IMAGES

Hai vợ chồng gần như gác lại nhu cầu cá nhân, không đi nghỉ dưỡng, dành tiền đưa con tham dự các giải đấu và những chuyến tập huấn xa nhà.

“Vợ chồng tôi đặt cuộc sống của mình sang một bên để có thể trang trải những khoản chi phí ấy”, bà Ann chia sẻ.

Sự đầu tư nhanh chóng mang lại kết quả. Shaw được đào tạo tại những môi trường bóng đá trẻ nổi tiếng như Solar SC và FC Dallas. Cô thường xuyên thi đấu với các cầu thủ lớn tuổi hơn, gây ấn tượng bởi kỹ thuật, khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân và tư duy chiến thuật.

Năm 14 tuổi, Shaw được mời đến tập luyện tại Paris Saint-Germain (Pháp). Nhưng hai năm sau, giấc mơ của cô suýt đứt đoạn vì chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối.

Quá trình phẫu thuật và hồi phục là thử thách lớn với cô gái trẻ. Dù vậy, Shaw không từ bỏ mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tháng 7-2022, ở tuổi 17, cô ký hợp đồng với San Diego Wave. Ngay trận ra mắt NWSL, Shaw ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng Chicago 1-0, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt giải đấu thời điểm đó.

Cuối năm 2022, Shaw được Liên đoàn Bóng đá Mỹ vinh danh là Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm.

Mùa giải 2023, cô ghi 6 bàn, góp công giúp San Diego Wave đứng đầu bảng xếp hạng NWSL sau mùa giải chính và được bầu vào đội hình tiêu biểu.

Cũng trong năm đó, Shaw lần đầu khoác áo đội tuyển nữ Mỹ, trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên đạt được cột mốc này. Cô ra mắt đội tuyển ngày 26-10-2023 và ghi bàn đầu tiên chỉ ba ngày sau đó, đều trong những cuộc đối đầu Colombia.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn hơn nữa. Shaw giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CONCACAF W Gold Cup sau khi ghi 4 bàn, góp phần đưa tuyển Mỹ lên ngôi vô địch.

Cô tiếp tục được chọn dự Olympic Paris 2024 và cùng đội tuyển Mỹ đoạt HCV. Tuy nhiên, một chấn thương chân khiến Shaw không thể ra sân trong suốt giải đấu.

Thương vụ triệu đô và niềm tự hào về nguồn gốc Việt Nam

Đầu năm 2025, Shaw chuyển đến North Carolina Courage, tạo bước đệm cho một thương vụ kỷ lục.

Ngày 11-9-2025, Gotham FC gây chấn động khi chi 1,25 triệu USD để chuyển nhượng Shaw từ North Carolina Courage. Đây là mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử giữa hai CLB cùng thi đấu tại NWSL, hơn gấp đôi kỷ lục cũ 600.000 USD.

Thương vụ lập tức chứng minh giá trị. Shaw ghi bàn ngay trận ra mắt Gotham, rồi trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch NWSL 2025. Đáng nhớ nhất là cú sút phạt thành bàn ở phút bù giờ thứ bảy, giúp Gotham đánh bại Orlando Pride 1-0 tại bán kết.

Sau đó, đội bóng của cô thắng Washington Spirit trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Shaw trong trang phục áo dài cách điệu từ màu áo CLB North Carolina Courage - Ảnh: NWSL

Gotham tiếp tục đặt niềm tin vào Shaw bằng bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029. Bước sang mùa 2026, cô bùng nổ với hàng loạt bàn thắng và kỷ lục mới.

Điều thú vị là giữa cuộc sống của một ngôi sao bóng đá Mỹ, Shaw luôn tìm cách gìn giữ mối liên hệ với quê hương của mẹ.

Trong cuộc phỏng vấn với chính ban tổ chức NWSL hồi tháng 5-2025, cô thừa nhận từng gặp khó khăn khi thể hiện bản sắc Việt Nam bởi ngoại hình mang nhiều nét của người Mỹ gốc Phi.

“Khi còn nhỏ, tôi không phải lúc nào cũng biết cách thể hiện phần bản sắc mà người khác không dễ dàng nhận ra. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu và trân trọng điều đó”, Shaw chia sẻ.

Sự nghiệp chói lọi của Jaedyn Shaw - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Cũng trong tháng 5-2025, cô gây chú ý khi xuất hiện tại sân vận động trong bộ áo dài của một nhà thiết kế gốc Việt. Và từ đó, Shaw bỗng... thích chụp ảnh cùng áo dài, liên tục đăng tải hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam trên mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn được NWSL công bố ngày 15-5, Shaw nhấn mạnh cô xem việc trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ là một trách nhiệm quan trọng.

Gần đây nhất, ngày 1-10-2026, Shaw xuất hiện trong chương trình podcast của huyền thoại bóng đá Mỹ Megan Rapinoe. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ tiếp tục đề cập đến dấu ấn đặc biệt của cô với tư cách cầu thủ Mỹ gốc Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển nữ quốc gia.

Với Shaw, tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam còn hiện diện trong những điều rất đỗi đời thường. Cô từng tiết lộ món ăn Việt yêu thích nhất là thịt kho trứng. Khi chuyển đến sống tại North Carolina, một trong những vật dụng đầu tiên cô mua là chiếc nồi cơm điện. “Tôi luôn phải có cơm trắng trong nhà”, cô vui vẻ kể trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang chủ đội bóng. Với Shaw, món ăn không đơn thuần là sở thích mà còn gắn liền với những bữa cơm gia đình và văn hóa sum họp được mẹ truyền lại. "Tôi biết mình có một cội nguồn thật đặc biệt, và tôi rất vui khi có thể truyền được cảm hứng chơi bóng cho mọi người", Shaw chia sẻ. Trong một cuộc phỏng vấn khác, cô còn tự hào tuyên bố: "Tôi đại diện cho Mỹ và Việt Nam khi thi đấu. Không phải 50% mỗi nửa bản thân, mà tôi sẽ thi đấu với 200%, để mỗi bên đều là 100%".