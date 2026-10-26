PUBG vẫn thiệt hại nặng nề dù nỗ lực níu kéo game thủ Việt Nam

Himass (trái) và Tanvuu đã chia tay PUBG sau án phạt phi lý của nhà phát hành game Hàn Quốc - Ảnh: INSTAGRAM

Ngày 25-10, Giải thể thao điện tử PUBG Global Series 11 (PGS 11) khép lại tại Thượng Hải (Trung Quốc), với chức vô địch thuộc về Team Liquid. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả kết quả chuyên môn là sự sụt giảm nghiêm trọng về lượng khán giả theo dõi giải đấu.

PUBG vẫn tụt dốc dù trao thưởng tiền tỉ

Theo chuyên trang thống kê Esports Charts, PGS 11 chỉ thu hút trung bình 48.476 người xem, trong khi lượng khán giả cao nhất đạt 89.603 người. Tổng thời gian theo dõi toàn giải là 694.814 giờ, qua 14 giờ 20 phút phát sóng.

Đây là những con số đáng thất vọng đối với một giải đấu quy tụ các đội PUBG hàng đầu thế giới, có tổng tiền thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng).

Đáng chú ý, lượng người xem cao nhất được ghi nhận tại vòng sinh tồn ngày 23-10, thay vì vòng chung kết diễn ra hai ngày 24 và 25-10.

So với PGS 10 vừa kết thúc hôm 18-10, tình hình tiếp tục xấu đi. Giải đấu trước đó đạt trung bình 55.399 người xem, với mức cao nhất là 121.493 người. Như vậy, chỉ sau một tuần, lượng khán giả trung bình đã giảm thêm 12,5%, trong khi chỉ số cao nhất sụt 26,3%.

Tuy nhiên, phép so sánh đáng chú ý nhất là với PGS 8, diễn ra từ ngày 13 đến 16-8, trước khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu.

PGS 8 có thể thức tương đương PGS 11, với thời lượng phát sóng gần 14 giờ. Khi đó, giải thu hút trung bình 132.108 người xem, đạt đỉnh 263.037 người và ghi nhận hơn 1,83 triệu giờ xem.

Chỉ hơn hai tháng sau, lượng khán giả trung bình tại PGS 11 đã giảm 63,3%, mức cao nhất giảm 65,9%, còn tổng thời gian xem cũng mất 62,2%.

Điều đó cho thấy sự sa sút không đơn thuần xuất phát từ khác biệt về thời lượng hay thể thức thi đấu.

Thậm chí, tại PGS 9 hồi tháng 8, số người xem trung bình từng đạt 175.691, trong khi lượng khán giả cao nhất lên đến 384.840 người.

Những con số trên xuất hiện trong bối cảnh Krafton đang tìm cách duy trì sức hút của PUBG đối với cộng đồng Việt Nam, sau làn sóng phản đối dữ dội hồi tháng 9.

Nỗ lực níu kéo cộng đồng game Việt Nam bất thành

Ngày 14-10, trang chủ PUBG Esports đăng thông báo riêng bằng tiếng Việt, quảng bá hệ thống PGS Circuit 4 và kêu gọi người hâm mộ cổ vũ ba đại diện Việt Nam gồm Anyone's Legend, Alpha Gaming và Team Flash.

Nhà phát hành Hàn Quốc còn duy trì bình luận tiếng Việt trên kênh YouTube PUBG Esports APAC xuyên suốt chuỗi giải từ ngày 14-10 đến 1-11.

Tuy nhiên, những hoạt động hướng đến người hâm mộ Việt Nam chưa thể ngăn đà giảm sút lượng người xem.

Đáng chú ý, theo Esports Charts, tiếng Việt từng là ngôn ngữ dẫn đầu về lượng khán giả tại PGS 8 và PGS 9. Nhưng đến PGS 10 và PGS 11, vị trí này đã thuộc về tiếng Thái.

Đây là sự thay đổi đáng kể bởi Việt Nam vốn là một trong những thị trường khán giả quan trọng nhất của PUBG Esports.

Lượng người xem sụt giảm ở các giải PUBG - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tại Giải vô địch thế giới PUBG Global Championship (PGC) 2025, các kênh tiếng Việt đóng góp khoảng 3,2 triệu giờ xem, chiếm hơn 43% tổng thời gian theo dõi được thống kê. Đến Esports World Cup 2026, tỉ trọng này còn tăng lên 45,7%.

Sự sụt giảm tại PGS 11 diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Krafton áp dụng án cấm thi đấu vô thời hạn đối với Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu), liên quan đến cáo buộc sử dụng thông tin từ livestream của đối thủ tại PUBG Asia Stars 2026.

Án phạt bị cộng đồng game thủ Việt Nam và nhiều người hâm mộ quốc tế chỉ trích là quá nặng, đặc biệt khi chính Krafton thừa nhận những thiếu sót trong công tác tổ chức, điều tra và truyền đạt quy định.

Làn sóng phản đối khiến nhiều streamer, game thủ tuyên bố tẩy chay PUBG. Himass giải nghệ, còn GAM The Expendables, đội từng vô địch thế giới năm 2024, chấm dứt hoạt động PUBG. Giải PUBG Vietnam Series 2026 Phase 2 cũng phải kết thúc sớm.

Tại PGS 11, trong ba đội tuyển Việt Nam tham dự, chỉ Team Flash vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết. Anyone's Legend và Alpha Gaming đều dừng bước ở vòng sinh tồn. Từ ngày 29-10 đến 1-11, Krafton tiếp tục tổ chức PGS 12, chặng cuối của mùa giải với tổng tiền thưởng 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng). Đây sẽ là phép thử tiếp theo đối với khả năng giữ chân người hâm mộ của Krafton, khi PUBG Esports vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi lượng khán giả sau cuộc khủng hoảng liên quan hai tuyển thủ Việt Nam.

Vươn lên sau án phạt phi lý cho Himass - Tanvuu, đội game Việt Nam tỏa sáng ở giải PUBG tiền tỉ Từ chỗ không có suất tham dự, Team Flash bất ngờ tiến vào vòng chung kết PUBG Global Series 11 (PGS 11) tại Trung Quốc. Cơ hội của họ, bất ngờ lại đến từ sau án phạt phi lý của Himass và TanVuu.



