Vươn lên sau án phạt phi lý cho Himass - Tanvuu, đội game Việt Nam tỏa sáng ở giải PUBG tiền tỉ

Đội Flash dự giải PGS 11 sau án phạt phi lý PUBG dành cho Himass và Tanvuu - Ảnh: FLASH

Team Flash trở thành đại diện Việt Nam duy nhất giành vé vào vòng chung kết PGS 11, giải đấu thuộc hệ thống PUBG Global Series danh giá do nhà phát hành game Hàn Quốc Krafton tổ chức.

Việt Nam vẫn ghi dấu ấn ở PUBG

Tại vòng Survival (vòng sinh tồn), Team Flash giành 27 điểm sau 5 ván, đứng thứ 8 trong số 16 đội tham dự. Thành tích này vừa đủ giúp họ giành suất cuối cùng vào vòng chung kết.

Đáng chú ý, Team Flash chỉ hơn Made in Thailand (Thái Lan) đúng 1 điểm. Hai đại diện Việt Nam khác là Anyone's Legend và Alpha Gaming lần lượt xếp thứ 11 với 25 điểm và thứ 12 với 23 điểm, phải dừng bước.

Bước ngoặt của Team Flash đến ở ván thứ hai trên bản đồ Miramar. Các tuyển thủ Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng với 7 mạng hạ gục, thu về 17 điểm. Đây cũng là ván đấu mang tính quyết định, giúp đội tích lũy đủ điểm số để vượt qua vòng loại đầy khắc nghiệt.

Trong khi Team Flash đi tiếp, hàng loạt đội tuyển mạnh như 17Gaming, TYLOO và Twisted Minds đều bị loại. Thành tích của Team Flash càng đáng chú ý khi nhìn lại hoàn cảnh đội góp mặt tại giải đấu.

Ban đầu, Team Flash không nằm trong danh sách giành quyền tham dự PGS Circuit 4, hệ thống gồm ba chặng PGS 10, PGS 11 và PGS 12 diễn ra từ ngày 14-10 đến 1-11 tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra với làng PUBG Việt Nam hồi tháng 9 đã tạo nên bước ngoặt.

Ngày 23-9, Krafton công bố án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với hai ngôi sao Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu), sau những tranh cãi tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc của nữ streamer Hàn Quốc Soopi, cho rằng hai tuyển thủ Việt Nam theo dõi livestream để thu thập thông tin về đối thủ.

Krafton kết luận Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin bên ngoài trò chơi để phục vụ chiến thuật. Cả hai bị khóa tài khoản và cấm tham dự vĩnh viễn mọi giải PUBG chính thức.

Dù vậy, quyết định này vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ làng game quốc tế. Không chỉ có người hâm mộ Việt Nam, nhiều game thủ Thái Lan và Trung Quốc cho rằng hình phạt quá nặng, đặc biệt khi Krafton cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác tổ chức và truyền đạt quy định.

Từ đội thay thế đến vòng chung kết danh giá

Cuộc khủng hoảng kéo theo hàng loạt hệ lụy. Himass tuyên bố giải nghệ, trong khi GAM The Expendables, đội tuyển có TanVuu trong đội hình, thông báo chấm dứt hoạt động PUBG vào ngày 25-9.

Đây là tổn thất lớn khi The Expendables từng vô địch PUBG Global Championship 2024, giải đấu danh giá nhất của bộ môn này.

Việc GAM The Expendables rút khỏi PGS Circuit 4 khiến một suất tham dự được bỏ trống.





Himass và Tanvuu chia tay PUBG sau án phạt phi lý - Ảnh: INSTAGRAM

Ngày 12-10, Krafton chính thức thông báo lựa chọn Team Flash thay thế, căn cứ thành tích của đội tại PUBG Vietnam Series (PVS) 2026 Phase 1.

Như vậy, Team Flash không được đặc cách vì án phạt Himass và TanVuu, mà nhận suất dự giải theo quy định tuyển chọn sau khi GAM The Expendables rút lui.

Nắm bắt cơ hội bất ngờ, Team Flash nhanh chóng chứng tỏ năng lực trên đấu trường quốc tế.

Tại PGS 10 diễn ra từ ngày 14 đến 18-10, đội đã vượt qua các vòng đấu để góp mặt trong nhóm 16 đội tranh tài ở chung kết.

Đến PGS 11, Team Flash tiếp tục thể hiện bản lĩnh. Dù phải bước vào vòng sinh tồn sau khi không giành vé trực tiếp từ nhánh thắng, các tuyển thủ Việt Nam vẫn vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết.

PGS 11 có tổng quỹ thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng), quy tụ những đội PUBG hàng đầu thế giới. Giải còn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tích lũy điểm số giành vé dự PUBG Global Championship 2026.

Vòng chung kết PGS 11 diễn ra trong hai ngày 24 và 25-10, với 16 đội tuyển cạnh tranh chức vô địch.

Giữa những biến động chưa từng có của làng PUBG Việt Nam, hành trình từ đội được chọn thay thế đến vòng chung kết của Team Flash trở thành điểm sáng đáng chú ý, tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế của các tuyển thủ Việt Nam.