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Game thủ Việt Nam bỏ túi ít nhất nửa tỉ đồng sau 5 trận đấu

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Vượt qua đối thủ người Brazil ở tứ kết, game thủ Phạm Anh Tú xuất sắc giành quyền vào bán kết Giải vô địch thế giới FC Mobile 2026, đồng thời bảo đảm khoản tiền thưởng ít nhất 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Game thủ Việt Nam bỏ túi ít nhất nửa tỉ đồng sau 5 trận đấu - Ảnh 1.

Game thủ Phạm Anh Tú làm nên lịch sử cho Việt Nam tại đấu trường thế giới - Ảnh: FPL

Chiều 24-10, game thủ Phạm Anh Tú (biệt danh FPLxChanh) tiếp tục hành trình ấn tượng tại Giải vô địch thế giới FC Mobile (FC Pro Mobile World Championship, tựa game bóng đá nổi tiếng) 2026 đang diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc).

Đối thủ của Anh Tú ở tứ kết là Davizin7, đại diện Brazil từng vô địch giải đấu danh giá eLibertadores Mobile 2026. Đây được xem là thử thách đáng gờm khi Davizin7 toàn thắng cả ba trận vòng bảng, đứng đầu bảng E trước khi tiến vào vòng đấu dành cho 8 game thủ mạnh nhất.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc để vượt qua đối thủ với tỉ số 3-1, qua đó ghi tên mình vào nhóm 4 game thủ mạnh nhất giải vô địch thế giới FC Mobile.

Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Anh Tú trước các đại diện Brazil tại vòng loại trực tiếp.

Trước đó, ngày 23-10, anh đánh bại Reiss06 với tỉ số 2-0 ở vòng 16 người. Xa hơn, game thủ Việt Nam từng vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng F, nơi có sự góp mặt của ColdCalm (Ai Cập), Apelamatts (Tây Ban Nha) và đồng hương Lê Gia Nam.

Anh Tú cũng là đại diện duy nhất trong số 4 game thủ Việt Nam vượt qua vòng bảng để tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới.

Với việc tiến vào bán kết, Anh Tú đã bảo đảm khoản tiền thưởng tối thiểu 20.000 USD, tương đương khoảng 520 triệu đồng, chỉ sau 5 trận đấu tại giải.

Theo cơ cấu thưởng do EA Sports công bố, đây là số tiền dành cho hai game thủ đồng hạng ba, tức những người dừng bước tại bán kết.

Nếu giành thêm một chiến thắng để tiến vào chung kết, khoản thưởng tối thiểu của Anh Tú sẽ tăng lên 40.000 USD (khoảng 1,04 tỉ đồng). Trong trường hợp đăng quang, anh sẽ nhận 60.000 USD (khoảng 1,56 tỉ đồng).

Đây là những khoản thưởng đáng kể khi FC Pro Mobile World Championship 2026 có tổng quỹ tiền thưởng 250.000 USD (khoảng 6,5 tỉ đồng), quy tụ 32 game thủ hàng đầu thế giới.

Trước giải đấu này, Anh Tú từng giành ngôi á quân Mid-Season Playoffs tại Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 8, nhận 20.000 USD. Như vậy, tính riêng hai giải quốc tế, anh đã bảo đảm tổng tiền thưởng ít nhất 40.000 USD (khoảng 1,04 tỉ đồng) trong năm 2026.

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết và chung kết sẽ cùng diễn ra ngày 25-10. Đối thủ tiếp theo của Anh Tú được xác định từ cặp tứ kết giữa hai game thủ Thái Lan FaZeDETPIM và KOG.RYU77.

Các trận bán kết tiếp tục thi đấu theo thể thức thắng 3 trong 5 ván. Nếu vượt qua thử thách này, Anh Tú sẽ bước vào trận đấu cuối cùng để tranh danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Pro Mobile.

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    Chủ đề: fc online FC Mobile vô địch thế giới Hàn Quốc Anh Tú

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