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Việt Nam có VĐV đứng hạng 3 thế giới kỳ 'World Cup thể thao điện tử'

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Dù lỡ hẹn với trận chung kết sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở trước đối thủ Thái Lan, game thủ Phạm Anh Tú vẫn khép lại Giải vô địch thế giới FC Mobile 2026 với vị trí đồng hạng ba và khoản tiền thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

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Phạm Anh Tú một lần nữa khẳng định đẳng cấp của làng thể thao điện tử Việt Nam - Ảnh: NK FC MOBILE

Tối 25-10, Giải vô địch thế giới FC Pro Mobile World Championship 2026 đã khép lại tại Seoul (Hàn Quốc), với thành tích đáng tự hào của đại diện Việt Nam Phạm Anh Tú, thi đấu dưới biệt danh FPLxChanh.

Đây là Giải vô địch thế giới đầu tiên của dòng game bóng đá FC Mobile, rất được ưa chuộng ở nhiều quốc gia. Nhiều người ví von đây là một kỳ "World Cup thể thao điện tử của môn bóng đá".

Trong trận bán kết, Anh Tú chạm trán KOG.RYU77 của Thái Lan. Đối thủ khởi đầu xuất sắc, liên tiếp giành chiến thắng hai ván đầu tiên để dẫn trước 2-0, đẩy game thủ Việt Nam vào thế chân tường.

Tuy nhiên, Anh Tú thể hiện bản lĩnh đáng khen ngợi khi thắng ván thứ ba với tỉ số 1-0, trước khi tiếp tục vượt qua đối thủ 5-3 ở loạt sút luân lưu ván thứ tư, cân bằng tỉ số 2-2.

Ở ván đấu quyết định, hai game thủ tiếp tục giằng co căng thẳng. Sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ không có bàn thắng, trận đấu phải phân định bằng loạt luân lưu.

Đáng tiếc, Anh Tú thất bại sát nút 5-6, chấp nhận thua chung cuộc 2-3 và dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết.

Dù vậy, vị trí đồng hạng ba thế giới vẫn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình xuất sắc của Anh Tú.

Trong số bốn đại diện Việt Nam dự giải, gồm Phạm Anh Tú, Nguyễn Hoàng Bảo, Lê Gia Nam và Nguyễn Công Đạo, chỉ mình Anh Tú vượt qua vòng bảng.

Anh đứng đầu bảng F, vượt qua những đối thủ đến từ Ai Cập, Tây Ban Nha và người đồng hương Gia Nam để ghi tên mình vào vòng 16 game thủ mạnh nhất.

Tại đây, Anh Tú đánh bại Reiss06 của Brazil với tỉ số 2-0. Đáng chú ý, Reiss06 chính là người từng đánh bại Nguyễn Hoàng Bảo ở vòng bảng.

Tiếp đến, tại tứ kết ngày 24-10, Anh Tú tiếp tục gây ấn tượng khi thắng Davizin7 của Brazil với tỉ số 3-1.

Đây là đối thủ rất đáng gờm, từng vô địch eLibertadores Mobile 2026 và toàn thắng cả ba trận vòng bảng.

Hai chiến thắng liên tiếp trước những cao thủ Brazil đưa Anh Tú vào nhóm bốn game thủ mạnh nhất thế giới, trước khi anh chỉ chịu dừng bước sau cuộc đấu nghẹt thở với đại diện Thái Lan.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Anh Tú trong làng bóng đá điện tử quốc tế. Hồi tháng 8, anh từng giành ngôi á quân giải Mid-Season Playoffs tại Bangkok (Thái Lan), nhận thưởng 20.000 USD và giành vé trực tiếp dự giải thế giới.

Như vậy, chỉ trong vòng hai tháng, Anh Tú đã giành một danh hiệu á quân quốc tế và vị trí đồng hạng ba thế giới, với tổng tiền thưởng 40.000 USD (khoảng 1,04 tỉ đồng).

FC Pro Mobile World Championship 2026 là giải vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử hệ thống bóng đá điện tử FC Pro Mobile do EA Sports tổ chức.

Diễn ra từ ngày 21 đến 25-10, giải quy tụ 32 game thủ hàng đầu, vượt qua các vòng tuyển chọn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Game thủ Việt Nam đứng hạng 3 thế giới kỳ 'World Cup bóng đá điện tử' - Ảnh 1.

Phạm Anh Tú tỏa sáng ở đấu trường thế giới - Ảnh: NK FC MOBILE

Đây là sân chơi danh giá nhất của FC Mobile trong mùa giải 2026, với tổng quỹ thưởng 250.000 USD (khoảng 6,5 tỉ đồng). Nhà vô địch nhận 60.000 USD, á quân nhận 40.000 USD, trong khi hai game thủ đồng hạng ba được thưởng 20.000 USD mỗi người.

Ở trận chung kết diễn ra tối 25-10, KOG.RYU77 tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi đánh bại ZMDxN4T.5U của Trung Quốc với tỉ số 4-1, qua đó trở thành nhà vô địch thế giới FC Mobile đầu tiên trong lịch sử.

Đáng chú ý, Anh Tú chính là người đã khiến nhà vô địch gặp nhiều khó khăn nhất trong ngày thi đấu cuối cùng, khi kéo cuộc bán kết đến tận loạt luân lưu quyết định.

Tấm huy chương đồng của Anh Tú là dấu ấn đáng tự hào, cho thấy các game thủ Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá điện tử thế giới.

Việt Nam có VĐV đứng hạng 3 thế giới kỳ 'World Cup thể thao điện tử' - Ảnh 4.Vươn lên sau án phạt phi lý cho Himass - Tanvuu, đội game Việt Nam tỏa sáng ở giải PUBG tiền tỉ

Từ chỗ không có suất tham dự, Team Flash bất ngờ tiến vào vòng chung kết PUBG Global Series 11 (PGS 11) tại Trung Quốc. Cơ hội của họ, bất ngờ lại đến từ sau án phạt phi lý của Himass và TanVuu.

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    Chủ đề: fc online game FC Mobile World Cup Anh Tú

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