Sếp lớn Quả bóng vàng tiết lộ thông tin khiến fan Yamal, Kane hụt hẫng

Lamine Yamal được tiết lộ là người thắng Quả bóng vàng 2026 từ nhiều tuần trước - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-10, trả lời phỏng vấn Đài RMC (Pháp), ông Pascal Ferre, cựu giám đốc tòa soạn France Football và từng phụ trách tổ chức giải Quả bóng vàng trong nhiều năm, gây chú ý khi kể lại cách ông đối phó với những người tìm cách biết trước kết quả bình chọn.

Chiêu trò của ban tổ chức Quả bóng vàng

Theo Ferre, giữ kín danh tính người chiến thắng là công việc hết sức phức tạp, nhất là khi các phương tiện truyền thông và mạng xã hội liên tục săn lùng thông tin. Vì thế, bên cạnh việc hạn chế số người biết kết quả, ông còn sử dụng những thủ thuật đánh lạc hướng.

"Tôi từng cố tình để những bảng xếp hạng giả nằm ở tòa soạn France Football nhằm khiến chúng lan truyền trên mạng xã hội", Ferré tiết lộ và thừa nhận điều này từng khiến ông bật cười.

Đây là một chi tiết đặc biệt bởi nhiều năm qua, cứ trước lễ trao Quả bóng vàng, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt bảng xếp hạng được cho là bị rò rỉ từ ban tổ chức.

Những tài liệu này thường được trình bày giống bảng kết quả chính thức, ghi rõ thứ hạng và số điểm của các ứng viên, khiến không ít người tin rằng danh tính chủ nhân danh hiệu đã bị lộ.

Điều đáng chú ý là những thủ thuật trên không chỉ tồn tại dưới thời Ferre. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp Brut, được công bố ngày 23-10, ông Vincent Garcia, tổng biên tập đương nhiệm của France Football, cũng thừa nhận ban tổ chức sử dụng những biện pháp đặc biệt để bảo vệ bí mật.

Theo Garcia, họ có thể tạo ra các bản dàn trang báo giả hoặc những bảng xếp hạng không chính xác nhằm đánh lạc hướng người tìm kiếm thông tin.

Ông giải thích việc giữ kín kết quả trở nên đặc biệt khó khăn khi công tác chuẩn bị lễ trao giải đòi hỏi phải liên hệ với các cầu thủ, CLB và người đại diện.

Ông Pascal Ferre khi còn phụ trách trao Quả bóng vàng - Ảnh: REUTERS

Trước đây, France Football thường thông báo trước cho người chiến thắng để thực hiện phỏng vấn, chụp ảnh và chuẩn bị ấn phẩm đặc biệt. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa ngày càng có thêm người nắm được bí mật.

Không chỉ cầu thủ, những người thân trong gia đình, nhân viên CLB, người đại diện, thậm chí cả thợ làm tóc chuẩn bị ngoại hình cho ngôi sao cũng có thể vô tình biết thông tin.

Garcia cho biết một thay đổi quan trọng khác là quy trình tiếp nhận phiếu bầu. France Football hiện không còn nhận phiếu qua email hay WhatsApp như trước, mà sử dụng hệ thống kỹ thuật riêng nhằm bảo đảm tính bảo mật.

Dù vậy, những tiết lộ của Ferre và Garcia không có nghĩa mọi bảng xếp hạng giả đang xuất hiện trên mạng đều do France Football tạo ra. Hiện chưa có bằng chứng xác định nguồn gốc của các tài liệu được cho là rò rỉ trong năm 2026.

Đến người chiến thắng cũng không được biết trước

Theo Ferre, kể từ năm 2024, France Football đã thay đổi đáng kể quy trình tổ chức. Người chiến thắng không còn được thông báo trước kết quả mà phải chờ đến lúc tên mình được xướng lên tại lễ trao giải.

Ông cho rằng cách làm này giúp giảm đáng kể nguy cơ rò rỉ, đồng thời tạo sự công bằng giữa các ứng viên.

Ferre tiết lộ hiện có thể chưa đến năm người biết chính xác ai sẽ giành Quả bóng vàng 2026.

Garcia cũng xác nhận thông tin tương tự. Ông cho biết số người nắm được danh tính người chiến thắng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đây là thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước. Theo báo Le Parisien, năm 2018, toàn bộ bảng xếp hạng Quả bóng vàng từng xuất hiện trên mạng trước khi buổi lễ bắt đầu.

Cũng có nhiều thông tin khẳng định Kane là người chiến thắng - Ảnh: REUTERS

Đến năm 2024, những thông tin cho rằng Rodri vượt qua Vinicius Junior giành chiến thắng cũng bị rò rỉ trước lễ trao giải. Real Madrid sau đó quyết định không cử đại diện tham dự, gây ra một trong những tranh cãi lớn nhất lịch sử giải thưởng.

Trong những ngày gần đây, các bảng kết quả được cho là của Quả bóng vàng 2026 tiếp tục xuất hiện dày đặc. Sớm nhất, có nhiều nguồn tin khẳng định chắc nịch rằng Yamal chiến thắng, nhưng tài liệu khác lại đưa Harry Kane lên vị trí số một. Thậm chí, những ảnh chụp màn hình hội thoại WhatsApp được cho là liên quan đến Garcia cũng bị làm giả.

Giữa lúc dư luận tranh luận về khả năng chiến thắng của Mbappe, Kane hay Lamine Yamal, những tiết lộ từ hai lãnh đạo France Football khiến các thông tin rò rỉ càng cần được xem xét thận trọng.

Lễ trao Quả bóng vàng lần thứ 70 diễn ra tại nhà hát London Palladium (Anh) tối 26-10, tức rạng sáng 27-10 (theo giờ Việt Nam).

Và theo những gì Ferre cùng Garcia khẳng định, ngay cả chủ nhân của danh hiệu cao quý nhất cũng phải chờ đến thời điểm công bố chính thức mới biết mình có chiến thắng hay không.